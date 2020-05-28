Почему нельзя работать в огороде 28 мая на Вознесение Господне? Какие исключения для работы в этот день могут быть

Некоторые священнослужители считают, что в этот великий праздник нужно отказаться от любой работы. В том числе и от работы в саду или на огороде.

На Руси была традиция на Вознесение ходить в гости к близким и соседям

Через 40 дней после Пасхи православные христиане отмечают Вознесение Господне. Само собой, дата празднования Пасхи у православных христиан и католиков приходится на разные дни. А поскольку Вознесение Господне напрямую связано с Пасхой, то дата этого праздника также будет отличаться у католиков и православных христиан. Этот праздник, как и многие другие церковные праздники, не имеет фиксированной даты.

И каждый год его празднование приходится на разные дни. Определить дату празднования довольно легко, достаточно знать точную дату Пасхи. В 2020 году Вознесение Господне православные христиане будут отмечать 28 мая. Значение этого праздника зашифровано в его названии. Это день, когда Иисус Христос вознесся на небеса и завершил свою земную миссию. В христианстве цифра 40 имеет особое значение. Именно 40 дней длился всемирный потоп и 40 дней Моисей находился на Синайской горе. Столько же лет евреи бродили по пустыне, сбежав из египетского рабства.

Традиции Вознесения

У этого праздника имеется много традиций, которые нужно соблюдать, чтобы год был удачным. Например, на Руси была традиция на Вознесение ходить в гости к близким и соседям. Гости приносили с собой «лесенки», которые пеклись из ржаного теста и поливались медом или посыпались сахаром. Но в связи со сложившейся в мире ситуации с пандемией коронавируса, священнослужители призывают на праздник остаться дома и провести его в тесном кругу семьи.

Также в этот праздник было принято устраивать народные гуляния. В Вознесение Господне допускалось употребление мяса и молочной продукции. Также можно было выпить небольшое количество красного вина. В некоторых деревнях сохранилась традиция на Вознесение печь пирожки с луком и «лесенки». Эти «лесенки» делались с семью ступеньками, каждая из которых соответствовала небесам Апокалипсиса. Эти лесенки также использовались для гаданий.

С их помощью гадающий старался определить, на какое небо он попадет после смерти. Но основной традицией Вознесения является помощь всем нуждающимся. В этот праздник принято помогать нищим, калекам, обездоленным, близким и родным людям. Если человек просит денег в долг, то лучше дать ему их безвозмездно.

Даже незначительная помощь соседу считается большим шагом на становлении истинного духовного пути. А отказ в помощи человеку в Вознесение считается великим грехом.

Можно ли на Вознесение работать высаживать рассаду

Однозначного ответа на вопрос о том, можно ли работать в саду или на огороде в Вознесение Господне, никто дать не может. Некоторые священнослужители считают, что в этот великий праздник нужно отказаться от любой работы. В том числе и от работы в саду или на огороде. Исключение можно сделать только в том случае, если этот вид работы не терпит отлагательств. В противном случае всю работу нужно перенести на следующий день.

Или выполнить всю работу до наступления праздника. К такой работе относится и посадка рассады. Если перенести на другой день не получается, всю работу в саду и на огороде необходимо закончить до обеда или с 16-17 часов вечера. В это время в церквях и храмах заканчиваются все службы, посвященные Вознесению. Потому именно с этого времени человек может отвлечься от молитв и заняться более насущными делами.

Приметы на Вознесение, которые связаны с урожаем

Еще наши бабушки верили, что если на Вознесение грянет гроза, то урожая в этом году ждать не стоит. Потому, чтобы сгладить это природное явление, молодые девушки жарили яичницу и обходили весь двор, разбрасывая яйца по огороду. Эта традиция связана с тем, что с древних времен яйцо считалось оберегом, который может защитить от бед и несчастий. А если погода будет сухой, то весь месяц в регионе будет стоять сухая погода. Аналогичная примета касается и дождя. А если погода будет хорошей, то такой продержится на протяжении всего месяца, что обеспечит хороший урожай.