28.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Почему нельзя работать в огороде 28 мая на Вознесение Господне? Какие исключения для работы в этот день могут быть

14:11 28.05.2020 Фото: pxhere.com
21 5

Некоторые священнослужители считают, что в этот великий праздник нужно отказаться от любой работы. В том числе и от работы в саду или на огороде.

Почему нельзя работать в огороде 28 мая на Вознесение Господне? Какие исключения для работы в этот день могут быть
На Руси была традиция на Вознесение ходить в гости к близким и соседям

Через 40 дней после Пасхи православные христиане отмечают Вознесение Господне. Само собой, дата празднования Пасхи у православных христиан и католиков приходится на разные дни. А поскольку Вознесение Господне напрямую связано с Пасхой, то дата этого праздника также будет отличаться у католиков и православных христиан. Этот праздник, как и многие другие церковные праздники, не имеет фиксированной даты.

И каждый год его празднование приходится на разные дни. Определить дату празднования довольно легко, достаточно знать точную дату Пасхи. В 2020 году Вознесение Господне православные христиане будут отмечать 28 мая. Значение этого праздника зашифровано в его названии. Это день, когда Иисус Христос вознесся на небеса и завершил свою земную миссию. В христианстве цифра 40 имеет особое значение. Именно 40 дней длился всемирный потоп и 40 дней Моисей находился на Синайской горе. Столько же лет евреи бродили по пустыне, сбежав из египетского рабства.

Традиции Вознесения

У этого праздника имеется много традиций, которые нужно соблюдать, чтобы год был удачным. Например, на Руси была традиция на Вознесение ходить в гости к близким и соседям. Гости приносили с собой «лесенки», которые пеклись из ржаного теста и поливались медом или посыпались сахаром. Но в связи со сложившейся в мире ситуации с пандемией коронавируса, священнослужители призывают на праздник остаться дома и провести его в тесном кругу семьи.

Также в этот праздник было принято устраивать народные гуляния. В Вознесение Господне допускалось употребление мяса и молочной продукции. Также можно было выпить небольшое количество красного вина. В некоторых деревнях сохранилась традиция на Вознесение печь пирожки с луком и «лесенки». Эти «лесенки» делались с семью ступеньками, каждая из которых соответствовала небесам Апокалипсиса. Эти лесенки также использовались для гаданий.

С их помощью гадающий старался определить, на какое небо он попадет после смерти. Но основной традицией Вознесения является помощь всем нуждающимся. В этот праздник принято помогать нищим, калекам, обездоленным, близким и родным людям. Если человек просит денег в долг, то лучше дать ему их безвозмездно.

Даже незначительная помощь соседу считается большим шагом на становлении истинного духовного пути. А отказ в помощи человеку в Вознесение считается великим грехом.

Можно ли на Вознесение работать высаживать рассаду

Однозначного ответа на вопрос о том, можно ли работать в саду или на огороде в Вознесение Господне, никто дать не может. Некоторые священнослужители считают, что в этот великий праздник нужно отказаться от любой работы. В том числе и от работы в саду или на огороде. Исключение можно сделать только в том случае, если этот вид работы не терпит отлагательств. В противном случае всю работу нужно перенести на следующий день.

Или выполнить всю работу до наступления праздника. К такой работе относится и посадка рассады. Если перенести на другой день не получается, всю работу в саду и на огороде необходимо закончить до обеда или с 16-17 часов вечера. В это время в церквях и храмах заканчиваются все службы, посвященные Вознесению. Потому именно с этого времени человек может отвлечься от молитв и заняться более насущными делами.

Приметы на Вознесение, которые связаны с урожаем

Еще наши бабушки верили, что если на Вознесение грянет гроза, то урожая в этом году ждать не стоит. Потому, чтобы сгладить это природное явление, молодые девушки жарили яичницу и обходили весь двор, разбрасывая яйца по огороду. Эта традиция связана с тем, что с древних времен яйцо считалось оберегом, который может защитить от бед и несчастий. А если погода будет сухой, то весь месяц в регионе будет стоять сухая погода. Аналогичная примета касается и дождя. А если погода будет хорошей, то такой продержится на протяжении всего месяца, что обеспечит хороший урожай.

 Источник: Пронедра
Мнение читателей
5
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете работать в этот день в саду и огороде или воздержитесь?

Аноним, 27 мая 2020 14:43
НВР:
Буду работать
Аноним, 27 мая 2020 20:26
НВР:
Нет
Аноним, 28 мая 2020 01:10
НВР:
Воздержусь
Аноним, 28 мая 2020 01:29
НВР:
Буду
Аноним, 28 мая 2020 05:34
НВР:
после 16 да
Аноним, 28 мая 2020 05:40
НВР:
Не буду работать.
Аноним, 28 мая 2020 05:53
НВР:
Наверное воздержусь
Ирина, 28 мая 2020 06:25
Не стану нарушать установленные христианством традиции
Аноним, 28 мая 2020 11:33
может кто обратил внимание.Что ни день,то какой либо религиозный праздник.и работать ни-ни
Аноним, 28 мая 2020 11:49
НВР:Буду с 16 часов
Аноним, 28 мая 2020 11:54
НВР:
После16 буду
Аноним, 28 мая 2020 12:00
НВР:
Не знали посадили картофель узнала на работе
3лой, 28 мая 2020 12:22
А если не работать, а заниматься ХОББИ! Ну в удовольствие покопать грядку, прополоть сорняки для удовольствия. Это ГРЕХ?
Аноним, 28 мая 2020 12:37
НВР:
28 мая самый благоприятный день для посева огурцов (( что ж сделать, что совпало. Значит, до обеда
3лой, 28 мая 2020 12:41
... священнослужители считают, что в этот великий праздник нужно отказаться от любой работы ...
Я так понимаю, что этот "запрет" касается только православных христиан?!
Т.е. если в семье кто-то верующий, а кто-то атеист, то отдуваться на огороде, придётся "Фоме"?
Зато огород будет вскопан, прополот и полит...
Как говорится в одной пословице, не надо складывать все яйца в одну корзину.
Пусть в семье будут и православные, и католики, и буддисты, и атеисты. Тогда во дворе и дома всегда будет порядок и всё ухожено!
Всем счастья, а православных - с праздником!!!
Аноним, 28 мая 2020 12:55
Вот пусть они и не работают. Зимой кто меня Путин будет кормить?
Аноним, 28 мая 2020 13:11
НВР:
Da
Аноним, 28 мая 2020 14:07
НВР:
Нет не буду
Аноним, 28 мая 2020 14:09
НВР:
не буду
Аноним, 28 мая 2020 14:11
НВР:
это дело каждого. У всех свои причины работать или нет. Я забыла про праздник (прости меня господи!)и вышла посадить морковь,но быстро ушла,услышав как бьют колокола. Ждём до завтра или после 16-00. Хотя лили дожди и в огород было не войти....Потерплю!
Елена, 28 мая 2020 14:24
А если запланировала на этот день сделать доброе дело- высадить перед домом саженцы каштанов.Думаю можно и до обеда...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото обожженного тела убитого разрядом от ЛЭП мальчика 10 лет в Новосибирские появилось в сети
15:04 28-05-2020
Фото обожженного тела убитого разрядом от ЛЭП мальчика 10 лет в Новосибирские появилось в сети
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
14:50 28-05-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
В реанимации 70 зараженных COVID-19 в Новосибирской области. На ИВЛ – 24 пациента на 28 мая
14:45 28-05-2020
В реанимации 70 зараженных COVID-19 в Новосибирской области. На ИВЛ – 24 пациента на 28 мая
Материнский капитал вам начислят автоматически. Но где его искать? Разъяснил ПФР
14:30 28-05-2020
Материнский капитал вам начислят автоматически. Но где его искать? Разъяснил ПФР
Молитвы для чтения дома в Вознесение Господне 28 мая 2020 года: Как помолиться для осуществления желаемого 1
14:16 28-05-2020
Молитвы для чтения дома в Вознесение Господне 28 мая 2020 года: Как помолиться для осуществления желаемого
Как православному отмечать Вознесение Господне 28 мая 2020 года: Главные запреты и обряд на укрепление здоровья в день вознесения Спасителя на небо 3
14:15 28-05-2020
Как православному отмечать Вознесение Господне 28 мая 2020 года: Главные запреты и обряд на укрепление здоровья в день вознесения Спасителя на небо
Продал дом ветерана войны за 6 млн рублей и проиграл деньги в казино 27-летний житель Новосибирска
14:15 28-05-2020
Продал дом ветерана войны за 6 млн рублей и проиграл деньги в казино 27-летний житель Новосибирска
Почему нельзя работать в огороде 28 мая на Вознесение Господне? Какие исключения для работы в этот день могут быть 21
14:11 28-05-2020
Почему нельзя работать в огороде 28 мая на Вознесение Господне? Какие исключения для работы в этот день могут быть
Выбор светильников для освещения производственных помещений
14:10 28-05-2020
Выбор светильников для освещения производственных помещений
Перепланировка дома без сноса стен
14:08 28-05-2020
Перепланировка дома без сноса стен