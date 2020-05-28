Почему нельзя работать в огороде 28 мая на Вознесение Господне? Какие исключения для работы в этот день могут быть

Через 40 дней после Пасхи православные христиане отмечают Вознесение Господне. Само собой, дата празднования Пасхи у православных христиан и католиков приходится на разные дни. А поскольку Вознесение Господне напрямую связано с Пасхой, то дата этого праздника также будет отличаться у католиков и православных христиан. Этот праздник, как и многие другие церковные праздники, не имеет фиксированной даты.
И каждый год его празднование приходится на разные дни. Определить дату празднования довольно легко, достаточно знать точную дату Пасхи. В 2020 году Вознесение Господне православные христиане будут отмечать 28 мая. Значение этого праздника зашифровано в его названии. Это день, когда Иисус Христос вознесся на небеса и завершил свою земную миссию. В христианстве цифра 40 имеет особое значение. Именно 40 дней длился всемирный потоп и 40 дней Моисей находился на Синайской горе. Столько же лет евреи бродили по пустыне, сбежав из египетского рабства.
Традиции Вознесения
У этого праздника имеется много традиций, которые нужно соблюдать, чтобы год был удачным. Например, на Руси была традиция на Вознесение ходить в гости к близким и соседям. Гости приносили с собой «лесенки», которые пеклись из ржаного теста и поливались медом или посыпались сахаром. Но в связи со сложившейся в мире ситуации с пандемией коронавируса, священнослужители призывают на праздник остаться дома и провести его в тесном кругу семьи.
Также в этот праздник было принято устраивать народные гуляния. В Вознесение Господне допускалось употребление мяса и молочной продукции. Также можно было выпить небольшое количество красного вина. В некоторых деревнях сохранилась традиция на Вознесение печь пирожки с луком и «лесенки». Эти «лесенки» делались с семью ступеньками, каждая из которых соответствовала небесам Апокалипсиса. Эти лесенки также использовались для гаданий.
С их помощью гадающий старался определить, на какое небо он попадет после смерти. Но основной традицией Вознесения является помощь всем нуждающимся. В этот праздник принято помогать нищим, калекам, обездоленным, близким и родным людям. Если человек просит денег в долг, то лучше дать ему их безвозмездно.
Даже незначительная помощь соседу считается большим шагом на становлении истинного духовного пути. А отказ в помощи человеку в Вознесение считается великим грехом.
Можно ли на Вознесение работать высаживать рассаду
Однозначного ответа на вопрос о том, можно ли работать в саду или на огороде в Вознесение Господне, никто дать не может. Некоторые священнослужители считают, что в этот великий праздник нужно отказаться от любой работы. В том числе и от работы в саду или на огороде. Исключение можно сделать только в том случае, если этот вид работы не терпит отлагательств. В противном случае всю работу нужно перенести на следующий день.
Или выполнить всю работу до наступления праздника. К такой работе относится и посадка рассады. Если перенести на другой день не получается, всю работу в саду и на огороде необходимо закончить до обеда или с 16-17 часов вечера. В это время в церквях и храмах заканчиваются все службы, посвященные Вознесению. Потому именно с этого времени человек может отвлечься от молитв и заняться более насущными делами.
Приметы на Вознесение, которые связаны с урожаем
Еще наши бабушки верили, что если на Вознесение грянет гроза, то урожая в этом году ждать не стоит. Потому, чтобы сгладить это природное явление, молодые девушки жарили яичницу и обходили весь двор, разбрасывая яйца по огороду. Эта традиция связана с тем, что с древних времен яйцо считалось оберегом, который может защитить от бед и несчастий. А если погода будет сухой, то весь месяц в регионе будет стоять сухая погода. Аналогичная примета касается и дождя. А если погода будет хорошей, то такой продержится на протяжении всего месяца, что обеспечит хороший урожай.
Буду работать
Нет
Воздержусь
Буду
после 16 да
Не буду работать.
Наверное воздержусь
После16 буду
Не знали посадили картофель узнала на работе
28 мая самый благоприятный день для посева огурцов (( что ж сделать, что совпало. Значит, до обеда
Я так понимаю, что этот "запрет" касается только православных христиан?!
Т.е. если в семье кто-то верующий, а кто-то атеист, то отдуваться на огороде, придётся "Фоме"?
Зато огород будет вскопан, прополот и полит...
Как говорится в одной пословице, не надо складывать все яйца в одну корзину.
Пусть в семье будут и православные, и католики, и буддисты, и атеисты. Тогда во дворе и дома всегда будет порядок и всё ухожено!
Всем счастья, а православных - с праздником!!!
Da
Нет не буду
не буду
это дело каждого. У всех свои причины работать или нет. Я забыла про праздник (прости меня господи!)и вышла посадить морковь,но быстро ушла,услышав как бьют колокола. Ждём до завтра или после 16-00. Хотя лили дожди и в огород было не войти....Потерплю!