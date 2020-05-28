28 мая 2020 года — День брюнеток в России

По мнению ученых, обладательницы темных волос обладают ранимой душой

День брюнеток — праздник, который на неофициальном уровне отмечают во всем мире 28 мая. В это время все девушки России и всей планеты, волосы которых имеют темный окрас, принимали поздравления. Нет официальной информации о том, что именно стал инициатором торжества. Открытые источники сообщают о сразу нескольких датах, когда было принято праздновать день брюнеток. Судя по всему, причиной для создания торжества оказалась чья-то идея чествовать блондинок. Темноволосые девушки пожелали заиметь аналогичную красную дату календаря, посвященную им.

День брюнеток 28 мая, история праздника

Брюнетки во все времена были в тренде, а сегодня наступила их эпоха, ведь развитие фэшн-индустрии прочит им лидерские позиции среди красоток. Часто обладательницы темных волос оказываются на первых ролях в популярных фильмах и сериалах. Модели с таким цветом волос чаще других появляются на модных подиумах, красуются в рекламных роликах. Им же популярные таблоиды доверяют первые страницы своих журналов. В честь них пишут стихи известный поэты, а прозу — писатели. Темноволосые красавицы гармонично сочетают в себе красоту, женскую мудрость, привлекательность и ряд других качеств. Ими восхищаются, и сегодня они полностью заслуживают, чтобы мужчины всего мира поздравляли брюнеток с их праздником.

Праздник, посвященный блондинкам, на неофициальном уровне начали отмечать с 2006 года. Уже спустя какое-то время представительницы прекрасного пола с темными волосами также получили свое торжество. Красная дата календаря — лишний повод вспомнить о наиболее ярких брюнетках современности. Речь идет об Одри Хепберн, Коко Шанель, монике Белуччи, Пенелопе Круз и другим дамам, которые стали иконой стиля и примером для остальных. Ведь каждая из ныне живущих женщин по-своему идеальна. Дата, посвященная брюнеткам, ежегодно отмечается 28 мая.

По мнению ученых, обладательницы темных волос обладают ранимой душой. Их основной недостаток — большая зависимость от мнения окружающих. Кроме этого, брюнетки чаще подвержены возникновению стрессов и депрессий. При этом около 85% мужчин предпочитают заручиться узами брака именно с темноволосыми дамами. Ведь их умение восхищать, удивлять и радоваться мелочам делаем брюнеток популярными и любимыми.

Источник: Пронедра