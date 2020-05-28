Граница на замке: пограничники Бердска отмечают 28 мая свой праздник

Этот праздник был введён в 1994 году, чтобы «возродить исторические традиции России и её пограничных войск».

Памятный знак установлен на народные деньги — средства пограничников

Традиционно 28 мая профессиональный праздник отмечают российские пограничники — срочники, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. Этот праздник был введён в 1994 году, чтобы «возродить исторические традиции России и её пограничных войск».

История этого рода войск исчисляется сотнями лет — с момента возникновения первых централизованных пограничных застав. Например, в Древней Руси для защиты от набегов кочевников использовались оборонительные сооружения — валы и засечная черта. А для присмотра за ними создавалась засечная стража. Это и было первое упоминание о пограничной службе в российском государстве.

В 1571 году появилось «Уложение о станичной службе», которое регламентировало права и обязанности стражи, а также порядок охраны рубежей. На страже границы стояли драгунские полки, которые базировались на форпостах. Им помогали таможенные вольнонаемные объездчики. В 1782 году указом императрицы Екатерины II был учрежден институт «таможенной цепи и стражи» для охраны границ и осуществления пограничного контроля. В 1827 году вступило в силу «Положение об устройстве пограничной таможенной стражи», которая была подчинена департаменту внешней торговли Министерства финансов России.

В конце XIX века пограничников выделили из департамента внешней торговли в отдельный корпус пограничной стражи Министерства финансов (ОКПС). С началом Первой мировой войны большинство частей ОКПС перешло в распоряжение военного командования и влилось в состав полевых армий. В последующие годы пограничная охрана переходила в ведение различных управлений. Но задачи были неизменны — борьба с контрабандой и незаконным пересечением границ государства.

Историческим стало учреждение Декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года Пограничной охраны границы РСФСР. Хотя официально День пограничника в СССР был установлен лишь в 1958 году. После распада СССР была сформирована Федеральная пограничная служба России (ФПС РФ) — она появилась в декабре 1993 года. А с 2003 года ФПС России перешла в ведение ФСБ и называется с тех пор «Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ПС ФСБ России)».

Отметим, что Российская Федерация имеет самые протяженные границы в мире. Наша страна граничит с 18 государствами. Пограничное сотрудничество установлено и закреплено договорными документами с 32 зарубежными государствами. Ежедневно на охрану государственной границы выходит более 11 тысяч пограннарядов, десятки кораблей и катеров.

Источник: ПГ