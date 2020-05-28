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Выбор светильников для освещения производственных помещений

14:10 28.05.2020 Фото: designstore.ru
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Эффективное производство требует хорошей освещенности.

Поэтому так важен правильный выбор светильников для освещения производственных помещений.

Освещение производства может быть с помощью естественного света или электрическими приборами. Это определяется по наличию или отсутствию в помещениях окон.

Выбор светильников для освещения производственных помещений

Типы световых приборов

 

Чтобы определить тип светового прибора, который обеспечивает освещение помещений на предприятиях, нужно заглянуть в Межгосударственный стандарт ГОСТ 17677-82. Свойства, определяющие классы светораспределения светильников лежат в основе классификации.  Маркировка светильников по светораспределению выглядит следующим образом:

Маркировка

Расшифровка

Интенсивность светового потока

П

прямой свет

80%

Н

в основном непрямой свет

60%

Р

рассеянный свет

40% —  60%

В

в основном отраженный свет

20% — 40%

О

отраженный свет

0% — 20%

 

Профессиональное освещение, адекватный подбор светильников и высокий уровень качества установки каждого светового прибора создают условия для плодотворной работы сотрудников. обеспечивая их безопасность. Фактор света как экологическая характеристика создает предпосылки для роста производительности и формирования мотивации и положительных отношений в коллективе.

Как организовать освещение и подбирать осветительные приборы для производственного помещения?

Необходимо расположить и установить светильники в таком порядке, чтобы каждый световой прибор был доступен для обслуживания.

Нужно соблюдать принцип экономичности при достижении нормированного освещения помещения.

Класс светораспределения должен соответствовать задачам, а технические характеристики сетей обеспечивать возможность удобного монтажа, чтобы электрооборудование было расположено компактно и рационально.

Требования к светильникам становятся определяющими.

 

Описание групп производственной светотехники 

Основные разновидности общего освещения помещений:

  1. Рабочее

  2. Аварийное

  3. Эвакуационное

Для общего освещения помещений необходим такой выбор системы световой подачи, выбор осветительных приборов, светильников в каждом сегменте, который позволит соблюсти все рекомендуемые нормы и правила.

Самый экономный, безопасный и долгоиграющий вид светильников для целей производства, торговли, общественных закрытых и открытых пространств –  промышленный светодиодный.

Светильники для производственных помещений с лампами накаливания используются реже, чем разные типы светодиодных светильников.

Применяются также люминисцентные лампы

Выбор светильников для освещения производственных помещений, офисов или открытых пространств может пасть на устройства разного вида.

Примеры различного вида технической светотехники

Строительное освещение работает с применением прожекторов с лампами накаливания, реже с ртутными и другими видами.

В наружном освещении могут быть использованы типы светильников:

  • Светильник жку 250

  • Светильник рку 250 

В них чаще всего горят ДРЛ лампы для темного времени суток.

Выбор светильников для освещения производственных помещений очень широк.

Частое явление – светильники прямого света, например, почти любой светильник потолочный относится к этому разряду.

Светильник лво 4х18 и Светильник лпо 2х40 (2х36) как раз такого типа:

  • Светильник лво 4х18

  • Светильник лпо 2х40 

 Светильник нсп 100 – подвесной, а какое освещение осуществляется электрическими карданными светильниками? Можно включить их в группу светодиодных светильников для производственных, торговых и офисных помещений. Например, порой для освещения магазина   необходимо установить 286 светильников. Какие светильники стоит выбрать в этом случае? Где посмотреть образцы?

Это – как в задаче по математике для 11-го класса. Только там про скорость работы, а здесь – про выбор светильника, который надо разместить в помещении для торговли.

Источник: https://designstore.ru/

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