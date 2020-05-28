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Фото обожженного тела убитого разрядом от ЛЭП мальчика 10 лет в Новосибирские появилось в сети

15:04 28.05.2020 Фото: © НДН.инфо
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Ребенок забрался на кучу грунта. Дело по обвинению хозяев насыпи пришло в суд.

Фото обожженного тела убитого разрядом от ЛЭП мальчика 10 лет в Новосибирские появилось в сети
Десятилетний мальчик забрался на отвал, над которым проходил провод

В суд поступило уголовное дело, возбужденное после смерти подростка на улице Бронной в Новосибирске. Он играл возле высоковольтной линии передач, задел провод и умер от удара током.

Несчастный случай произошел в августе прошлого года. На земельном участке по улице Бронной рядом с ЛЭП был размещен несанкционированный отвал грунта и строительного мусора.

Десятилетний мальчик забрался на отвал, над которым проходил провод. Ребенок задел линию и получил мощный и смертельный удар током: vk.cc/auDq9U.

Следствие установило, что отвал образовался, когда предприниматель и его сотрудник добывали в этом месте металлолом. Бизнесмен ежедневно выезжал на место и указывал водителю экскаватора, где следует копать. Для сбора и погрузки металлолома мужчина нанял гастарбайтеров. Разрешение на проведение земляных работ обвиняемый не получал.

Предпринимателю и экскаваторщику предъявлено обвинение по части второй статьи 216 УК РФ (нарушение безопасности работ, повлекшее смерть человека по неосторожности). Обвиняемые вину не признали.

«Поступило уголовное дело по обвинению Мезенцева А.В. и Мячкова А.В. в совершении преступления. Мера пресечения Мезенцеву А.В. и Мячкову А.В. избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – говорится в сообщении Кировского районного суда.

Источник: Инцидент Новосибирск

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