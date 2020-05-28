Сертификаты на маткапитал оформили в онлайн режиме 1,5 тысячи жителей в Новосибирской области

Это очень удобно для новосибирцев, для семей с детьми, особенно в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, потому что им нет необходимости обращаться в органы ПФР самостоятельно.

Органы ПФР по Новосибирской области почти за 1,5 месяца оформили свыше 1,5 тысяч сертификатов на материнский (семейный) капитал в проактивном режиме, то есть без заявлений граждан.

С 15 апреля текущего года органы ПФР по Новосибирской области приступили к самостоятельному оформлению сертификатов на материнский (семейный) капитал. Новый порядок получения сертификата на материнский (семейный) капитал в проактивном режиме реализуется специалистами Пенсионного фонда на основании сведений, поступивших в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Так почти за полтора месяца специалистами органов ПФР региона в проактивном режиме было оформлено почти 1,6 тысяч (1 599) сертификатов на материнский капитал.

Это очень удобно для новосибирцев, для семей с детьми, особенно в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, потому что им нет необходимости обращаться в органы ПФР самостоятельно.

Условием для получения данной услуги является регистрация на портале госуслуг (в ЕСИА), так как сертификат на материнский (семейный) капитал оформляется в виде электронного документа. Электронный сертификат удостоверяется усиленной электронной подписью ПФР и имеет такую же силу, как и бумажный бланк. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда, а уведомление о принятом решении и сам сертификат в электронном виде направляются в Личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале госуслуг.

Также сохраняется и действующий порядок выдачи сертификатов.

На сегодняшний день в Новосибирской области почти 200 тысяч новосибирцев являются владельцами сертификатов на материнский (семейный) капитал. Число выданных сертификатов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раза, так как в текущем году право на материнский капитал получили и семьи, в которых, начиная с января 2020 года, появились первенцы.

Источник: pfrf.ru