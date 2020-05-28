28.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Обвинили в вымогательстве взятки на $500 тыс. главу Россельхознадзора польские молочники

18:14 28.05.2020 Фото: Кремлин.ру
0

Сообщение о якобы взяточничестве Сергея Денкверта проверят в полиции и в Кремле. Ведомство отрицает причастность к преступлению и заявляет иск за распространение «заведомо ложных сведений» и нанесение репутационного ущерба.

Обвинили в вымогательстве взятки на $500 тыс. главу Россельхознадзора польские молочники
В Кремле проверят сообщения о вымогательстве взятки главой Россельхознадзора Сергеем Денквертом

В Кремле видели сообщения о заявлении польского предпринимателя в российскую полицию о вымогательстве взятки со стороны главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, информацию проверят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, насколько они (сообщения) достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно»,- сказал Песков журналистам в четверг.

Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, в столичную полицию в минувшую среду действительно поступило заявление от представителя польской компании «Млековита», специализирующейся на поставках молочных продуктов.

В заявлении указывается, что у руководства компании вымогали сумму около полумиллиона долларов «за снятие ограничений не поставки компании в РФ». Среди лиц, которые якобы участвовали в вымогательстве, упоминается Данкверт и другие чиновники службы.

Столичная полиция проводит проверку.

Адвокат Анатолий Кучерена подтвердил, что будет представлять интересы главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и уже приступил к работе.

«Он обратился ко мне с просьбой представлять его интересы по делу о якобы вымогательстве у польской компании. Я уже заключил соглашение и приступил к работе», — сказал Кучерена в четверг «Интерфаксу».

По его словам, он уже запросил соответствующие материалы. «После ознакомления с ними мы примем решение о дальнейших наших действиях», — добавил адвокат.

Как заявила пресс-служба Россельхознадзора, сообщения некоторых СМИ о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства ведомства не соответствуют действительности. Россельхознадзор подаст иск в арбитражный суд за распространение «заведомо ложных сведений» и нанесение репутационного ущерба.

Советник Данкверта Юлия Мелано рассказала, что ранее в Генпрокуратуру России поступали жалобы «от некого гражданина Сергеева Я.В.» на вымогательство денег у «Млековиты». «В связи с этим Россельхознадзор на все поставленные вопросы дал соответствующие пояснения», — заверила она.

«В связи с нанесением репутационного ущерба, приведшего к дискредитации органов государственной власти, а также распространению заведомо ложных сведений Россельхознадзор принял решение о предъявлении искового заявления», — объявила Мелано.

Она обратила внимание, что «в предыдущем обращении г-на Сергеева указывалась сумма в $5 млн. В информации СМИ, появившейся сегодня, эта сумма снизилась до $500 тысяч».

Иск будет подан к названным в обращении в Генпрокуратуру лицам, а именно Сергееву С.Я. и Есеневскому Н.В», уточнила она.

Мелано также объяснила, что отменить запрет на поставки молочной продукции из Польши невозможно, так как эти товары находятся под российским эмбарго, введенным в 2014 года в ответ на санкции США и Евросоюза.

«Несомненно, подобные заявления в СМИ имеют целью нанести репутационный ущерб главе Россельхознадзора», — уверена она.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не вымогал?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Запретили попкорн в открывающихся в коронавирус кинотеатрах в российских регионах?
18:30 28-05-2020
Запретили попкорн в открывающихся в коронавирус кинотеатрах в российских регионах?
БердскРабота в Бердске: заведующего складом на зарплату в 120 тыс. рублей срочно-срочно ждем!
18:23 28-05-2020
Работа в Бердске: заведующего складом на зарплату в 120 тыс. рублей срочно-срочно ждем!
Молитвы для чтения дома в Вознесение Господне 28 мая 2020 года: Как помолиться для осуществления желаемого 4
18:16 28-05-2020
Молитвы для чтения дома в Вознесение Господне 28 мая 2020 года: Как помолиться для осуществления желаемого
Смерть в Сибири от COVID-19. Новосибирская область на 2 месте - 31 летальный исход
18:15 28-05-2020
Смерть в Сибири от COVID-19. Новосибирская область на 2 месте - 31 летальный исход
Обвинили в вымогательстве взятки на $500 тыс. главу Россельхознадзора польские молочники
18:14 28-05-2020
Обвинили в вымогательстве взятки на $500 тыс. главу Россельхознадзора польские молочники
5,7 млн человек заражены коронавирусом в мире на 29 мая
18:11 28-05-2020
5,7 млн человек заражены коронавирусом в мире на 29 мая
Сертификаты на маткапитал оформили в онлайн режиме 1,5 тысячи жителей в Новосибирской области
18:10 28-05-2020
Сертификаты на маткапитал оформили в онлайн режиме 1,5 тысячи жителей в Новосибирской области
Запуск космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами первый за 10 лет отменили из-за погоды в США. Перенесли на 30 мая 1
18:10 28-05-2020
Запуск космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами первый за 10 лет отменили из-за погоды в США. Перенесли на 30 мая
Зачем вы заляпали цементом чужой памятник на кладбище?
18:09 28-05-2020
Зачем вы заляпали цементом чужой памятник на кладбище?
"Наденьте маску!": Натянула трусы на голову вместо маски женщина на почте в Киеве 8
18:07 28-05-2020