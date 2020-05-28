Обвинили в вымогательстве взятки на $500 тыс. главу Россельхознадзора польские молочники

Сообщение о якобы взяточничестве Сергея Денкверта проверят в полиции и в Кремле. Ведомство отрицает причастность к преступлению и заявляет иск за распространение «заведомо ложных сведений» и нанесение репутационного ущерба.

В Кремле проверят сообщения о вымогательстве взятки главой Россельхознадзора Сергеем Денквертом

В Кремле видели сообщения о заявлении польского предпринимателя в российскую полицию о вымогательстве взятки со стороны главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, информацию проверят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, насколько они (сообщения) достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно»,- сказал Песков журналистам в четверг.

Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, в столичную полицию в минувшую среду действительно поступило заявление от представителя польской компании «Млековита», специализирующейся на поставках молочных продуктов.

В заявлении указывается, что у руководства компании вымогали сумму около полумиллиона долларов «за снятие ограничений не поставки компании в РФ». Среди лиц, которые якобы участвовали в вымогательстве, упоминается Данкверт и другие чиновники службы.

Столичная полиция проводит проверку.

Адвокат Анатолий Кучерена подтвердил, что будет представлять интересы главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и уже приступил к работе.

«Он обратился ко мне с просьбой представлять его интересы по делу о якобы вымогательстве у польской компании. Я уже заключил соглашение и приступил к работе», — сказал Кучерена в четверг «Интерфаксу».

По его словам, он уже запросил соответствующие материалы. «После ознакомления с ними мы примем решение о дальнейших наших действиях», — добавил адвокат.

Как заявила пресс-служба Россельхознадзора, сообщения некоторых СМИ о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства ведомства не соответствуют действительности. Россельхознадзор подаст иск в арбитражный суд за распространение «заведомо ложных сведений» и нанесение репутационного ущерба.

Советник Данкверта Юлия Мелано рассказала, что ранее в Генпрокуратуру России поступали жалобы «от некого гражданина Сергеева Я.В.» на вымогательство денег у «Млековиты». «В связи с этим Россельхознадзор на все поставленные вопросы дал соответствующие пояснения», — заверила она.

«В связи с нанесением репутационного ущерба, приведшего к дискредитации органов государственной власти, а также распространению заведомо ложных сведений Россельхознадзор принял решение о предъявлении искового заявления», — объявила Мелано.

Она обратила внимание, что «в предыдущем обращении г-на Сергеева указывалась сумма в $5 млн. В информации СМИ, появившейся сегодня, эта сумма снизилась до $500 тысяч».

Иск будет подан к названным в обращении в Генпрокуратуру лицам, а именно Сергееву С.Я. и Есеневскому Н.В», уточнила она.

Мелано также объяснила, что отменить запрет на поставки молочной продукции из Польши невозможно, так как эти товары находятся под российским эмбарго, введенным в 2014 года в ответ на санкции США и Евросоюза.

«Несомненно, подобные заявления в СМИ имеют целью нанести репутационный ущерб главе Россельхознадзора», — уверена она.