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Спрос на ипотеку в мае 2020 года превысил достигнутый до пандемии уровень

10:54 29.05.2020 Фото: pxhere.com
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То есть если в январе-марте этого года ежемесячно в банке обрабатывали примерно 3-4 тыс. заявок на жилье в новостройках с ипотекой, то в мае их число выросло до 6 тыс.

Спрос на ипотеку в мае 2020 года превысил достигнутый до пандемии уровень
Эксперт добавил, что до 80% заявок поступают по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых

Спрос на ипотеку на первичном рынке России в мае 2020 года превысил достигнутый до пандемии уровень, при этом 80% заявок заемщиков пришлись на льготную ипотеку. Об этом сообщил в четверг руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на видеоконференции ОНФ «Доступность и качество жилья после пандемии».

«Мы видим по нашему банку, что в мае количество заявок на новостройки превысило докризисный уровень. То есть если в январе-марте этого года ежемесячно в банке обрабатывали примерно 3-4 тыс. заявок на жилье в новостройках с ипотекой, то в мае их число выросло до 6 тыс.», — сказал он.

Эксперт добавил, что до 80% заявок поступают по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. «Это эффективная антикризисная мера. Поддержка ипотеки дает возможность тем, кто планировал покупку, не откладывать сделки», — подчеркнул Гольдберг.

Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года. Такой заем годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки — до 20 лет.

Источник: ТАСС

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