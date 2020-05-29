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Связал, насиловал, душил, а потом застрелил: спустя 50 лет раскрыли жестокое убийство в США. Когда насильник умер

12:00 29.05.2020 Фото: denver.cbslocal.com
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Для расследования пришлось провести анализ ДНК нескольких поколений его родственников. В 2006 году тело девушки эксгумировали, найдя на нём следы крови предполагаемого убийцы.

Связал, насиловал, душил, а потом застрелил: спустя 50 лет раскрыли жестокое убийство в США. Когда насильник умер
Дело о жестоком убийстве долгие годы висело в списке правоохранителей

Жертву сперва задушили, а потом застрелили.

В американском штате Колорадо полицейскими было раскрыто жестокое убийство, которое совершил неизвестный в далёком 1970 году. Для этого пришлось провести анализ ДНК нескольких поколений его родственников. Однако, когда личность преступника была установлена, оказалось, что он умер. Об этом сообщает CBS Denver.

Установлено, что 8 марта 1970 года 23-летняя Бетти Ли Джонс поругалась со своим мужем напротив собственного дома, после чего тот уехал. Женщина остановила синий седан, чтобы поехать за ним, однако после этого живой её никто не видел. Спустя некоторое время её связанное тело со следами изнасилования было найдено на границе округов города Денвер. Преступник первоначально пытался задушить жертву, после чего застрелил.

Дело о жестоком убийстве долгие годы висело в списке правоохранителей, пока в 2006 году тело Джонс не эксгумировали, найдя на нём следы ДНК предполагаемого убийцы. Его личность не удавалось раскрыть, поскольку показатели не совпадали ни с кем из базы данных. Эксперты составили генеалогическое древо и вычислили Пола Лероя Мартина, который скончался в 2019 году.

— Нет никакой известной связи Мартина с Бетти Ли Джонс, и его имя не указано ни в одном из оригинальных отчётов или в примечаниях полицейских. Однако, по словам его брата, Мартин действительно водил синий седан Plymouth Fury, — говорится в публикации.

Следователи заявили, что на основании имеющихся доказательств и анализа ДНК, которые были получены в ходе расследования, подозреваемого наверняка привлекли бы к ответственности, если бы он был всё ещё жив.

Источник: denver.cbslocal.com

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