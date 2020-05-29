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Ажиотаж и давку устроили на распродаже обуви в пандемию коронавируса жители в Рубцовске

16:42 29.05.2020 Фото: Инцидент Новосибирск
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В администрации Рубцовска объяснили, что магазин имел право на торговлю, но распродажу, вызвавшую ажиотажный спрос, ни с кем согласовывал. В мэрии, узнав о скоплении людей, сообщили об этом полиции.

Ажиотаж и давку устроили на распродаже обуви в пандемию коронавируса жители в Рубцовске
Как сообщают очевидцы, в торговом центре на Кошурникова, 33 полным ходом идет распродажа вещей

Крупный штраф грозит сибирскому бизнесмену за распродажу во время самоизоляции.

Алтайские Роспотребнадзор и полиция проводят проверку после давки на распродаже в торговом центре Рубцовска.

В торговом центре «Эврика» 5 мая наблюдался настоящий ажиотаж, какой бывает во время акций, подобных «черной пятнице». Как сообщает управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края, «в нарушение действующего противоэпидемического режима индивидуальным предпринимателем было сознательно допущено значительное скопление людей без возможности обеспечения между ними необходимой дистанции».

В администрации Рубцовска объяснили, что магазин имел право на торговлю, но распродажу, вызвавшую ажиотажный спрос, ни с кем согласовывал. В мэрии, узнав о скоплении людей, сообщили об этом полиции. Последние отправились на место — «рассредотачивать» граждан.

«После объявления акции в магазине, к сожалению, скопилось больше людей, чем допустимо в период соблюдения режима самоизоляции, на место выезжали сотрудники полиции, они провели разъяснительную беседу с гражданами и приняли меры по рассредоточению покупателей. Кроме того, составлено четыре протокола за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю Светлана Ляпунова.

Теперь объявившему распродажу магазину грозит штраф от 50 до 150 тысяч рублей, уточняют в правительстве региона.

Источник: Инцидент Новосибирск.

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