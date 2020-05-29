Машинное зрение — способность видеть и принимать решение

Эффективность увеличивается в разы и все благодаря тому, что отдельные задачи выполняет не человек, а машина. Имеется в виду машинное зрение — технология способна в течение нескольких долей секунды проанализировать увиденное и принять правильное решение.

Такое зрение не только быстрее справляется с работой, но и лучше. Также оно не уходит на обеденный перерыв, ему не нужно спать, отдыхать и пр. Словом, работа продолжается 24 часа в сутки.

Области применения машинного зрения

Чаще всего системы Machine Vision System используют на крупных промышленных производствах, в автомобилестроении, в торговых центрах, офисах, на улицах. Технология отлично справляется с такими задачами, как:

визуальный осмотр и поиск брака; сортировка деталей; чтение штрих-кодов в торговле; анализ изображений в медицине;



видео-наблюдение;

осуществление контроля точности в строительных процессах и пр.

Для получения изображения применяются камеры и датчики, далее оно подлежит обработке, в процессе которой отметаются ненужные данные, а с важными работа продолжается и это помогает идентифицировать тот или иной объект.

Далее предстоит этап выделения деталей, сегментация, в ходе которой определяются самые важные фрагменты. Последняя стадия — обработка высокого уровня. Оценке подвергаются ключевые особенности объекта, после чего происходит классификация согласно основным признакам.

Что лучше — человеческое зрение или машинное?

И человек, и машина способны принять решение мгновенно. Но глаза людей не столь совершенны, поэтому основная задача по обработке изображения возлагается на мозг.

По-другому работает технология машинного зрения — информацию собирают камеры и датчики, затем мощный процессор приступает к ее обработке. Можно выбрать еще более совершенный путь — использовать умную камеру. Она сама может выполнять большую часть анализа, облегчая участь процессора.

Представим одну из производственных цепочек — конвейер. У человека перед глазами постоянно появляются детали, которые он должен визуально оценивать, выявлять брак, несоответствие размеру и пр. И так продолжается много раз — монотонное наблюдение вызывает усталость, острота зрения снижается, мозг отвлекается на посторонние мысли.

В итоге страдает эффективность работы, чего никогда не бывает при использовании машинного зрения. Очевидно, что последнее делает процесс автоматизированным и, как результат, высокопроизводительным.

Основные компоненты системы машинного зрения

Используются камеры аналогового и цифрового типа с черно-белым или цветным изображением. Все чаще преимущество на стороне умных камер со встроенными процессорами. Устройства менее сложные и более выгодные по стоимости.

Типовая система состоит из таких компонентов, как:

цифровая или аналоговая камера;

программное обеспечение;

процессор;

устройство для ввода и вывода данных;

специализированные источники света;

датчики и приводы.

На сегодняшний день системы машинного зрения распознают предметы на сто процентов. Более того, они не только понимают, что перед ними, но и принимают правильное решение, что с этим делать дальше.