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Машинное зрение — способность видеть и принимать решение

17:02 29.05.2020
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Автоматизация бизнеса дает удивительные результаты.

Эффективность увеличивается в разы и все благодаря тому, что отдельные задачи выполняет не человек, а машина. Имеется в виду машинное зрение — технология способна в течение нескольких долей секунды проанализировать увиденное и принять правильное решение.

Машинное зрение способность видеть и принимать решение

Такое зрение не только быстрее справляется с работой, но и лучше. Также оно не уходит на обеденный перерыв, ему не нужно спать, отдыхать и пр. Словом, работа продолжается 24 часа в сутки.

Области применения машинного зрения

Чаще всего системы Machine Vision System используют на крупных промышленных производствах, в автомобилестроении, в торговых центрах, офисах, на улицах. Технология отлично справляется с такими задачами, как:

    • визуальный осмотр и поиск брака;
    • сортировка деталей;
    • чтение штрих-кодов в торговле;
    • анализ изображений в медицине;
  • видео-наблюдение;
  • осуществление контроля точности в строительных процессах и пр.

Для получения изображения применяются камеры и датчики, далее оно подлежит обработке, в процессе которой отметаются ненужные данные, а с важными работа продолжается и это помогает идентифицировать тот или иной объект.

Машинное зрение способность видеть и принимать решение

Далее предстоит этап выделения деталей, сегментация, в ходе которой определяются самые важные фрагменты. Последняя стадия — обработка высокого уровня. Оценке подвергаются ключевые особенности объекта, после чего происходит классификация согласно основным признакам.

Что лучше — человеческое зрение или машинное?

И человек, и машина способны принять решение мгновенно. Но глаза людей не столь совершенны, поэтому основная задача по обработке изображения возлагается на мозг.

По-другому работает технология машинного зрения — информацию собирают камеры и датчики, затем мощный процессор приступает к ее обработке. Можно выбрать еще более совершенный путь — использовать умную камеру. Она сама может выполнять большую часть анализа, облегчая участь процессора.

Машинное зрение способность видеть и принимать решение

Представим одну из производственных цепочек — конвейер. У человека перед глазами постоянно появляются детали, которые он должен визуально оценивать, выявлять брак, несоответствие размеру и пр. И так продолжается много раз — монотонное наблюдение вызывает усталость, острота зрения снижается, мозг отвлекается на посторонние мысли.

В итоге страдает эффективность работы, чего никогда не бывает при использовании машинного зрения. Очевидно, что последнее делает процесс автоматизированным и, как результат, высокопроизводительным.

Основные компоненты системы машинного зрения

Используются камеры аналогового и цифрового типа с черно-белым или цветным изображением. Все чаще преимущество на стороне умных камер со встроенными процессорами. Устройства менее сложные и более выгодные по стоимости.

Типовая система состоит из таких компонентов, как:

  • цифровая или аналоговая камера;
  • программное обеспечение;
  • процессор;
  • устройство для ввода и вывода данных;
  • специализированные источники света;
  • датчики и приводы.

На сегодняшний день системы машинного зрения распознают предметы на сто процентов. Более того, они не только понимают, что перед ними, но и принимают правильное решение, что с этим делать дальше.

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