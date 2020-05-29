Арестовали за взятку в 79 млн рублей экс-главу Нижнего Новгорода Елизавету Солонченко

Солонченко живет в Англии, поэтому 28 мая ее объявили в международный розыск, а арест был заочным. Она была главой Нижнего Новгорода в период с июня по декабрь 2017 года. Следствие подозревает, что ей платили местные компании.

Экс-глава Нижнего Новгорода получала «вознаграждения» от нижегородских компаний, считает следствие

Суд Московского района заочно арестовал экс-главу Нижнего Новгорода Елизавету Солонченко за получение взятки в размере 79,6 млн рублей. Об этом Newsroom24 сообщил помощник председателя Нижегородского областного суда Валерий Лазарев.

Установлено, что в период с 2013 по 2018 год Солонченко не раз получала денежные вознаграждения от нижегородских компаний. В общей сложности их было шесть – на общую сумму 79 572 102 рубля. В связи с этим в отношении бывшей чиновницы было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки в особо крупном размере.

Между тем, известно, что сейчас Елизавета Солонченко живет в Англии, поэтому 28 мая ее объявили в международный розыск.

В итоге Московский райсуд избрал Солонченко меру пресечения заочно – она арестована на два месяца с момента передачи ее правоохранительным органам РФ – либо с момента ее фактического задержания на родине.

Экс-главе города грозит штраф от 3 до 5 млн рублей, лишение права занимать определенные должности или лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с крупным штрафом.

Напомним, Елизавета Солонченко была главой Нижнего Новгорода в период с июня по декабрь 2017 года. Она возглавила город после того, как этот пост покинул Олег Сорокин. А в конце декабря 2018 года она досрочно сложила полномочия депутата и зампредседателя муниципального параламента, объяснив это личными причинами.

Ранее супругу Сорокина Эладу Нагорную заподозрили в уклонении от уплаты налогов.