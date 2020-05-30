ФАС оштрафовала на 8000 рублей по жалобе компании «СибАлмаз» мэра Бердска Евгения Шестернина

Но он обжалует постановление и сам подал иск. Антимономольная служба признала незаконным отказ горадминистрации дать разрешение на ввод в эксплуатацию объектов «СибАлмаза». И обязала устранить нарушение до 17 января 2020 года. Этого чиновники не сделали.

Мэр Бердска Евгений Шестернин обжалует постановление об административном наказании

В пятницу, 29 мая, не состоялось судебное заседание, в котором фигурирует мэр Бердска Евгений Шестрнин. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Бердском городском суде, на процесс не явилась ни одна из сторон. Поэтому рассмотрение гражданского иска перенесли на месяц — на 29 июня.

По информации из суда, иск в марте 2020 года подал сам Шестернин. Он обжалует судебное решение о штрафе в отношении него.

-Главу города привлекли к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.6 ст. 19.5 КоАП, к штрафу в размере 8000 рублей. Он не согласен с этим постановлением и обжаловал его. В нашем суде находится на рассмотрении именно жалоба, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

По ее словам, ООО «СибАлмаз» обратился в управление ФАС по Новосибирской области с жалобой на действия администрации Бердска при осуществлении процедуры выдачи на ввод объекта в эксплуатацию. Антимонопольная служба признала жалобу обоснованной, в связи с чем бердской мэрии было выдано предписание о «необходимости совершения действий, направленных на устранение данного нарушения» в срок до 17 января 2020 года.

-То есть отменить постановление об отмене разрешения на ввод в эксплуатацию объектов. Но данное предписание не было выполнено. В связи с этим Шестернин как должностное лицо был привлечен к административной ответственности. Но он не согласился с этим и обратился с иском в суд, — уточнила Наталья Евгеньевна.

Стоит отметить, что мэру назначили минимальное наказание. Статья влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет.

справка

КоАП РФ Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, уполномоченного в области экспортного контроля, его территориального органа —



влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2.1. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) согласованных действий и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, или выданного при осуществлении контроля за использованием государственной или муниципальной преференции законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о совершении предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации действий —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восемнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2.2. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением на товарном рынке и совершении предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации действий, направленных на обеспечение конкуренции, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от шестнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2.3. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам (работам, услугам) или выданного при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о совершении предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации действий, направленных на обеспечение конкуренции, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2.4. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе или законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа об отмене либо изменении противоречащего законодательству Российской Федерации о рекламе акта федерального органа исполнительной власти, акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или акта органа местного самоуправления —



влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2.5. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении недобросовестной конкуренции —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

2.6. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении либо недопущении ограничивающих конкуренцию действий или законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о совершении предусмотренных законодательством Российской Федерации действий, за исключением случаев, предусмотренных частями 2.1 — 2.5 настоящей статьи, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.