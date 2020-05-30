30.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

ФАС оштрафовала на 8000 рублей по жалобе компании «СибАлмаз» мэра Бердска Евгения Шестернина

18:29 30.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 1

Но он обжалует постановление и сам подал иск. Антимономольная служба признала незаконным отказ горадминистрации дать разрешение на ввод в эксплуатацию объектов «СибАлмаза». И обязала устранить нарушение до 17 января 2020 года. Этого чиновники не сделали.

ФАС оштрафовала на 8000 рублей по жалобе компании СибАлмаз мэра Бердска Евгения Шестернина
Мэр Бердска Евгений Шестернин обжалует постановление об административном наказании

В пятницу, 29 мая, не состоялось судебное заседание, в котором фигурирует мэр Бердска Евгений Шестрнин. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Бердском городском суде, на процесс не явилась ни одна из сторон. Поэтому рассмотрение гражданского иска перенесли на месяц — на 29 июня.

По информации из суда, иск в марте 2020 года подал сам Шестернин. Он обжалует судебное решение о штрафе в отношении него.

-Главу города привлекли к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.6 ст. 19.5 КоАП, к штрафу в размере 8000 рублей. Он не согласен с этим постановлением и обжаловал его. В нашем суде находится на рассмотрении именно жалоба, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

По ее словам, ООО «СибАлмаз» обратился в управление ФАС по Новосибирской области с жалобой на действия администрации Бердска при осуществлении процедуры выдачи на ввод объекта в эксплуатацию. Антимонопольная служба признала жалобу обоснованной, в связи с чем бердской мэрии было выдано предписание о «необходимости совершения действий, направленных на устранение данного нарушения» в срок до 17 января 2020 года.

-То есть отменить постановление об отмене разрешения на ввод в эксплуатацию объектов. Но данное предписание не было выполнено. В связи с этим Шестернин как должностное лицо был привлечен к административной ответственности. Но он не согласился с этим и обратился с иском в суд, — уточнила Наталья Евгеньевна.

Стоит отметить, что мэру назначили минимальное наказание. Статья влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет.

справка

КоАП РФ Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, уполномоченного в области экспортного контроля, его территориального органа —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2.1. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) согласованных действий и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, или выданного при осуществлении контроля за использованием государственной или муниципальной преференции законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о совершении предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации действий —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восемнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2.2. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением на товарном рынке и совершении предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации действий, направленных на обеспечение конкуренции, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от шестнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2.3. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам (работам, услугам) или выданного при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о совершении предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации действий, направленных на обеспечение конкуренции, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2.4. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе или законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа об отмене либо изменении противоречащего законодательству Российской Федерации о рекламе акта федерального органа исполнительной власти, акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или акта органа местного самоуправления —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2.5. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении недобросовестной конкуренции —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

2.6. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении либо недопущении ограничивающих конкуренцию действий или законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о совершении предусмотренных законодательством Российской Федерации действий, за исключением случаев, предусмотренных частями 2.1 — 2.5 настоящей статьи, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Удастся отменить штраф?

Шок, 30 мая 2020 18:48
Отличная новость!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ураган оборвал кабель Ростелекома. Почти весь Подгорный в Искитиме трое суток без интернета
21:31 30-05-2020
Ураган оборвал кабель Ростелекома. Почти весь Подгорный в Искитиме трое суток без интернета
Фото: девочка, рыжая, 7 месяцев. Зовут Бэлла пропала в Бердске. Это русский спаниель
21:25 30-05-2020
Фото: девочка, рыжая, 7 месяцев. Зовут Бэлла пропала в Бердске. Это русский спаниель
Полыхающий хвост приземлившегося самолета Boeing 777 из Пекина в Шереметьево попал на видео
20:53 30-05-2020
Полыхающий хвост приземлившегося самолета Boeing 777 из Пекина в Шереметьево попал на видео
У кого существенно вырастет зарплата после пандемии? Узнай профессии!
20:41 30-05-2020
У кого существенно вырастет зарплата после пандемии? Узнай профессии!
Старческим болезнями все чаще заболевают дети России. Сахарным диабетом II типа страдают почти 2000 детей
20:35 30-05-2020
Старческим болезнями все чаще заболевают дети России. Сахарным диабетом II типа страдают почти 2000 детей
БердскВакцину от коронавируса разработал центр вирусологии "Вектор". Ее будут капать в нос 1
20:25 30-05-2020
Вакцину от коронавируса разработал центр вирусологии
БердскПомоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям Бердска 1
18:30 30-05-2020
Помоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям Бердска
БердскФАС оштрафовала на 8000 рублей по жалобе компании "СибАлмаз" мэра Бердска Евгения Шестернина 1
18:29 30-05-2020
ФАС оштрафовала на 8000 рублей по жалобе компании
Гиперинфляция превращает 100 рублей в 100 000 рублей в России
18:28 30-05-2020
Гиперинфляция превращает 100 рублей в 100 000 рублей в России
БердскТребуется журналист на сайт kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
18:26 30-05-2020
Требуется журналист на сайт kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru