Для расширения российских баз в Сирии просит акваторию и недвижимость Минобороны

Поручение от Путина. У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. Последняя формально называется пунктом базирования ВМФ, но за последние пять лет ее функции значительно расширились.

В Сирии сейчас есть две российские военные базы

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории в районе сирийского побережья. Об этом говорится в распоряжении президента, размещенном в пятницу на портале правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ о подписании протокола номер 1 к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории»,— отмечается в документе.

Согласно распоряжению, по достижении договоренности Минобороны и МИД имеют право подписать от имени РФ указанный протокол, «разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера».

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. Последняя формально называется пунктом базирования ВМФ, но за последние пять лет ее функции значительно расширились. Осенью прошлого года в Тартусе на базе начала действовать новая судоремонтная мастерская, работа которой позволяет существенно сократить ремонт российских судов и кораблей, находящихся вдали от своих основных баз.

«О расширении базы Хмеймим говорят давно. Это нужно и для повышения безопасности базы, которая иногда подвергается обстрелам, и для лучшего разведения инфраструктуры военного аэродрома и гражданского»,— сказал “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник. Он напомнил, что российская авиабаза примыкает к аэропорту Латакии и использует его инфраструктуру.

«Расширение Тартуса — более существенный проект с точки зрения масштабов, там в перспективе должна быть создана полноценная военно-морская база, позволяющая заход и обслуживание любых кораблей вплоть до авианосца. В текущих границах эта задача не решается, так что переговоры на тему передачи дополнительных площадей неизбежны»,— добавил эксперт.