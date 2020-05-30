30.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Для расширения российских баз в Сирии просит акваторию и недвижимость Минобороны

13:01 30.05.2020 Фото: Минобороны
1 0

Поручение от Путина. У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. Последняя формально называется пунктом базирования ВМФ, но за последние пять лет ее функции значительно расширились.

Для расширения российских баз в Сирии просит акваторию и недвижимость Минобороны
В Сирии сейчас есть две российские военные базы

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории в районе сирийского побережья. Об этом говорится в распоряжении президента, размещенном в пятницу на портале правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ о подписании протокола номер 1 к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории»,— отмечается в документе.

Согласно распоряжению, по достижении договоренности Минобороны и МИД имеют право подписать от имени РФ указанный протокол, «разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера».

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. Последняя формально называется пунктом базирования ВМФ, но за последние пять лет ее функции значительно расширились. Осенью прошлого года в Тартусе на базе начала действовать новая судоремонтная мастерская, работа которой позволяет существенно сократить ремонт российских судов и кораблей, находящихся вдали от своих основных баз.

«О расширении базы Хмеймим говорят давно. Это нужно и для повышения безопасности базы, которая иногда подвергается обстрелам, и для лучшего разведения инфраструктуры военного аэродрома и гражданского»,— сказал “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник. Он напомнил, что российская авиабаза примыкает к аэропорту Латакии и использует его инфраструктуру.

«Расширение Тартуса — более существенный проект с точки зрения масштабов, там в перспективе должна быть создана полноценная военно-морская база, позволяющая заход и обслуживание любых кораблей вплоть до авианосца. В текущих границах эта задача не решается, так что переговоры на тему передачи дополнительных площадей неизбежны»,— добавил эксперт.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сирия согласится?

Аноним, 30 мая 2020 14:03
А у россиян, сидящих в путинском заточении, нет уже своей базы, чтобы содержать себя и семью. О Сирии одна забота!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСкончался от коронавируса 181 пациент в России за сутки на 30 мая. Всего 4555 россиян стали жертвами COVID-19
15:42 30-05-2020
Скончался от коронавируса 181 пациент в России за сутки на 30 мая. Всего 4555 россиян стали жертвами COVID-19
БердскТруп нашли у железнодорожного вокзала в Бердске
15:21 30-05-2020
Труп нашли у железнодорожного вокзала в Бердске
Ночевали в палатке у переполненного госпиталя пациенты с подозрением на коронавирус в Новосибирске
15:02 30-05-2020
Ночевали в палатке у переполненного госпиталя пациенты с подозрением на коронавирус в Новосибирске
БердскКак и где лечат заразившихся COVID-19 детей из Бердска?
14:44 30-05-2020
Как и где лечат заразившихся COVID-19 детей из Бердска?
Шок: к 6 млн приблизилось число заразившихся коронавирусом жителей Земли на 30 мая
14:29 30-05-2020
Шок: к 6 млн приблизилось число заразившихся коронавирусом жителей Земли на 30 мая
Штрафовать на 7000 руб. хотят отказавшихся от прививок против инфекций в России 2
14:17 30-05-2020
Штрафовать на 7000 руб. хотят отказавшихся от прививок против инфекций в России
Откуда взялся коронавирус? Новые версии выдвигают ученые: рынок в Ухане не при чем
14:10 30-05-2020
Откуда взялся коронавирус? Новые версии выдвигают ученые: рынок в Ухане не при чем
БердскКомфортная среда: Закатали асфальтом парковки и проезды во дворах 5-этажек №27 и 28 Микрорайона Бердска
13:54 30-05-2020
Комфортная среда: Закатали асфальтом парковки и проезды во дворах 5-этажек №27 и 28 Микрорайона Бердска
Обвинили в убийстве двух человек звезду сериала "Физрук" Владимира Сычева
13:23 30-05-2020
Обвинили в убийстве двух человек звезду сериала
БердскОтремонтируют канализацию и водопровод в 5 многоквартирных домах Бердска в 2021 году. Смотри адреса 1
13:15 30-05-2020
Отремонтируют канализацию и водопровод в 5 многоквартирных домах Бердска в 2021 году. Смотри адреса