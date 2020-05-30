Обвинили в убийстве двух человек звезду сериала «Физрук» Владимира Сычева

Избежать тюремного заключения артисту удалось, благодаря показаниям свидетеля, который подтвердил, что в момент трагедии за рулем находился другой человек.

Звезду сериала «Физрук» обвинили в убийстве двух человек

Актер Владимир Сычев был обвинен в убийстве двух человек. Криминальную историю поведал сам звезда сериала «Физрук» в интервью тележурналисту Борису Корчевникову на канале «Россия».

По словам Сычева, однажды неизвестные вскрыли его автомобиль и похитили находившиеся там документы, а некоторое время спустя актер был арестован. Выяснилось, что кто-то использовал его документы, когда насмерть сбил на дороге двух человек.

Избежать тюремного заключения артисту удалось, благодаря показаниям свидетеля, который подтвердил, что в момент трагедии за рулем находился другой человек.

Виновника аварии позднее разыскали, но ему удалось уйти от наказания. По словам Сычева, следователь, который вел дело, уволился и расследованием занялась женщина, не присутствовавшая при задержании артиста.

«Ей было выгодно побыстрее закрыть всю эту волокиту», — рассказал Сычев.

Владимир Сычев известен широкому кругу зрителей по роли друга главного героя в сериале «Физрук». Актер снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Карьеру начал в 12 лет со съемок в киножурнале «Ералаш».