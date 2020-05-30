30.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Обвинили в убийстве двух человек звезду сериала «Физрук» Владимира Сычева

13:23 30.05.2020 Фото: Скриншот с сериала
0

Избежать тюремного заключения артисту удалось, благодаря показаниям свидетеля, который подтвердил, что в момент трагедии за рулем находился другой человек.

Обвинили в убийстве двух человек звезду сериала Физрук Владимира Сычева
Звезду сериала «Физрук» обвинили в убийстве двух человек

Актер Владимир Сычев был обвинен в убийстве двух человек. Криминальную историю поведал сам звезда сериала «Физрук» в интервью тележурналисту Борису Корчевникову на канале «Россия».

По словам Сычева, однажды неизвестные вскрыли его автомобиль и похитили находившиеся там документы, а некоторое время спустя актер был арестован. Выяснилось, что кто-то использовал его документы, когда насмерть сбил на дороге двух человек.

Избежать тюремного заключения артисту удалось, благодаря показаниям свидетеля, который подтвердил, что в момент трагедии за рулем находился другой человек.

Виновника аварии позднее разыскали, но ему удалось уйти от наказания. По словам Сычева, следователь, который вел дело, уволился и расследованием занялась женщина, не присутствовавшая при задержании артиста.

«Ей было выгодно побыстрее закрыть всю эту волокиту», — рассказал Сычев.

Владимир Сычев известен широкому кругу зрителей по роли друга главного героя в сериале «Физрук». Актер снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Карьеру начал в 12 лет со съемок в киножурнале «Ералаш».

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

От сумы и от тюрьмы не зарекайся?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСкончался от коронавируса 181 пациент в России за сутки на 30 мая. Всего 4555 россиян стали жертвами COVID-19
15:42 30-05-2020
Скончался от коронавируса 181 пациент в России за сутки на 30 мая. Всего 4555 россиян стали жертвами COVID-19
БердскТруп нашли у железнодорожного вокзала в Бердске
15:21 30-05-2020
Труп нашли у железнодорожного вокзала в Бердске
Ночевали в палатке у переполненного госпиталя пациенты с подозрением на коронавирус в Новосибирске
15:02 30-05-2020
Ночевали в палатке у переполненного госпиталя пациенты с подозрением на коронавирус в Новосибирске
БердскКак и где лечат заразившихся COVID-19 детей из Бердска?
14:44 30-05-2020
Как и где лечат заразившихся COVID-19 детей из Бердска?
Шок: к 6 млн приблизилось число заразившихся коронавирусом жителей Земли на 30 мая
14:29 30-05-2020
Шок: к 6 млн приблизилось число заразившихся коронавирусом жителей Земли на 30 мая
Штрафовать на 7000 руб. хотят отказавшихся от прививок против инфекций в России 2
14:17 30-05-2020
Штрафовать на 7000 руб. хотят отказавшихся от прививок против инфекций в России
Откуда взялся коронавирус? Новые версии выдвигают ученые: рынок в Ухане не при чем
14:10 30-05-2020
Откуда взялся коронавирус? Новые версии выдвигают ученые: рынок в Ухане не при чем
БердскКомфортная среда: Закатали асфальтом парковки и проезды во дворах 5-этажек №27 и 28 Микрорайона Бердска
13:54 30-05-2020
Комфортная среда: Закатали асфальтом парковки и проезды во дворах 5-этажек №27 и 28 Микрорайона Бердска
Обвинили в убийстве двух человек звезду сериала "Физрук" Владимира Сычева
13:23 30-05-2020
Обвинили в убийстве двух человек звезду сериала
БердскОтремонтируют канализацию и водопровод в 5 многоквартирных домах Бердска в 2021 году. Смотри адреса 1
13:15 30-05-2020
Отремонтируют канализацию и водопровод в 5 многоквартирных домах Бердска в 2021 году. Смотри адреса