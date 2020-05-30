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Ураган оборвал кабель Ростелекома. Почти весь Подгорный в Искитиме трое суток без интернета

21:31 30.05.2020
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Поставщик услуг Ростелеком, пообещали, что устранят обрыв в тот же день, но до сих пор интернета нет, дети учатся дистанционно,  как быть в данной ситуации,  не понятно !

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написал Сергей Иванов

Здравствуйте, в городе Искитим во всем частном секторе Подгорного микрорайона по улицам:  Элеваторная, Уклонная, Ермака, Авроры, Красноармейская, Западная, Озёрная и т.д., во вторник, 26.05.2020г., отключился интернет, до сих пор проблема не решена, причина — порванный веткой тополя оптоволоконный кабель по улице Элеваторная, д. 2 . Поставщик услуг Ростелеком, пообещали, что устранят обрыв в тот же день, но до сих пор интернета нет, дети учатся дистанционно,  как быть в данной ситуации,  не понятно !
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