Ураган оборвал кабель Ростелекома. Почти весь Подгорный в Искитиме трое суток без интернета

Здравствуйте, в городе Искитим во всем частном секторе Подгорного микрорайона по улицам: Элеваторная, Уклонная, Ермака, Авроры, Красноармейская, Западная, Озёрная и т.д., во вторник, 26.05.2020г., отключился интернет, до сих пор проблема не решена, причина — порванный веткой тополя оптоволоконный кабель по улице Элеваторная, д. 2 . Поставщик услуг Ростелеком, пообещали, что устранят обрыв в тот же день, но до сих пор интернета нет, дети учатся дистанционно, как быть в данной ситуации, не понятно !