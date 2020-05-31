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Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий

20:50 31.05.2020 Фото: pxhere.com
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Геомагнитную обстановку пошатнет трижды, но сильный метеоудар будет только один: остальные два средней мощности, но зато продолжительные.

Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
Слабая магнитная буря прогнозируется на 23 мая 2020 года

Прогноз магнитных бурь на май 2020 года для метеочувствительных людей

Последний месяц весны будет относительно спокойным. Геомагнитную обстановку пошатнет трижды, но сильный метеоудар будет только один: остальные два средней мощности, но зато продолжительные.

Может:

  • разболеться голова, неожиданно и без видимой причины;
  • появится вялость, сонливость и легкая заторможенность;
  • кружиться голова, особенно утром, сразу после пробуждения и от резких движений;
  • появится раздражительность, страх, паника, нервозность и резкая смена настроения;
  • повысится, а в редких случаях понизится артериальное давление, которое нужно регулярно измерять в дни магнитных бурь;
  • возникнет тахикардия, одышка, боль в левом подреберье у тех, кто страдает от патологий сердца и сосудов;
  • развиться бессонница, справиться с которой поможет теплая ванна, ароматические масла, йога и медитации, если заниматься ими в вечерние часы;
  • повысится утомляемость и возникнут сложности с концентрацией внимания, что предполагает отказ от решения сложных задач и перенос важных деловых встреч на другой день.

Большинство симптомов проходят сами по себе, но если хоть что-то человека настраивает или пугает, то есть смысл обратиться за консультацией к лечащему врачу.

Что поможет легче пережить катаклизмы в мае 2020 года

Слабая магнитная буря прогнозируется на 23 мая 2020 года. Ее мало кто сможет ощутить, а значит для здоровья людей она не представляет опасности.

Самая сильная и затяжная вспышка на Солнце будет длиться с 27 по 29 мая 2020 года. Обычно в такие дни даже здоровые люди замечают у себя недомогание и отдельные симптомы, которые возникают от влияния природных явлений на человеческий организм.

Лучший способ пережить без тяжелых последствий магнитные бури — вести здоровый образ жизни:

  • рационально питаться, включая в свой ежедневный рацион много фруктов, овощей и зелени;
  • пить больше жидкости, отдавая предпочтение травным чаям, компотам и чистой воде;
  • уменьшить привычные порции и не переедать;
  • сократить употребление кофе до минимума, чтобы не «будоражить» и без того напряженную нервную систему;
  • принять 1 таблетку Аспирина в каждый из дней, когда ожидается метеоудар: он разредит кровь, позволяя ей доносить кислород до каждой клеточки организма, снимая головную боль;
  • больше находиться на свежем воздухе, а если это невозможно сделать, то регулярно проветривать помещение;
  • принимать контрастный душ и делать утреннюю гимнастику;
  • меньше смотреть телевизор, но больше слушать приятную музыку и читать интересные книги;
  • находить время для хобби и заниматься тем, что приносит удовольствие и положительные эмоции;
  • избегать стрессов, ни с кем не ссориться, не выяснять отношения и не общаться с агрессивными людьми;
  • снизить физическую и эмоциональную нагрузку.

Думать только о хорошем, не допуская грустных мыслей и волнений. Не пить спиртного и бросить курить. Если придерживаться простых правил поведения, то легче удастся пережить магнитные бури.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Ощущаете недомогание в дни магнитных бурь?

Аноним, 15 мая 2020 15:37
НВР:
Очень!!!
Таня, 16 мая 2020 17:52
Чувствуете головные боли?
Аноним, 15 мая 2020 20:18
НВР:
Да
Аноним, 15 мая 2020 23:20
сходили по ссылке? газетенка
Аноним, 26 мая 2020 14:24
Неходите просто на улицу сидите дома это поможет
Тамара, 16 мая 2020 00:54
Ужас
Привет как вы вы есть где то в сот сетях?, 29 мая 2020 15:02
?
Аноним, 16 мая 2020 02:36
НВР:
Ощущаю. Чаще накануне бури
Аноним, 16 мая 2020 10:10
ДаНВР:
Аноним, 16 мая 2020 10:41
НВР:
Сильно ощущаю
Аноним, 16 мая 2020 11:24
Околонаучное мракобесие
Аноним, 18 мая 2020 09:09
пандемия
Светлана Витальевна, 26 мая 2020 20:00
Какое мракобесие, если в дни таких бурь я буквально загибаюсь, давление зашкаливает и еле хожу
Аноним, 29 мая 2020 14:12
Итак поприветствуем госпожу Ульяну Супрун в этом скромном блоге!
Аноним, 16 мая 2020 11:50
НВР:
Я очень метеозависима.Но Вы даёте очень полезные рекомендации и я их выполняю, я Вам очень благодарна.
Сергей, 22 мая 2020 23:20
Когда,в,двоем,тогда,не,страшно
Аноним, 16 мая 2020 12:15
НВР:
Очень
Аноним, 16 мая 2020 15:20
НВР:
Даа
Валентина, 16 мая 2020 17:45
НВР:
Да
Аноним, 17 мая 2020 07:27
НВР:
Да, ощущаю довольно сильно
Тамара, 17 мая 2020 09:52
НВР:
сильно ощущаю
Аноним, 17 мая 2020 14:39
НВР:
Ощущаю недомогание за несколько дней до бури, а когда сама буря то не чувствую вообще ничего
Аноним, 17 мая 2020 18:30
НВР:
Ломает. Как наркомана. Всё суставы, пальцы, руки, ноги, голова...
Аноним, 17 мая 2020 18:49
НВР:
За один даже день до магнитной бури.очень страдают сосуды.Валентина
Александр, 17 мая 2020 22:04
Люди, не верьте в эту чепуху. Есть специальный сайт,лаборатория солнца фиан, где пишутся прогнозы магнитных бурь, а также можно посмотреть когда они были. Очень часто мне в новостях поподаются, что вот будет супер супер мощная магнитная буря... в ближайшее время магнитное поле спокойное. И на эти даты нет магнитных возмущений. Научитесь проверять новостные источники. А то будет эффект самовнушения
Аноним, 18 мая 2020 09:10
не поймут
Bo, 25 мая 2020 03:08
Фиан уже больше года не получает информацию от аппаратуры американского нового спутника. Если полистать историю новостей, то там есть сообщение, что фиан получает информацию от устаревшего морально и физически спутника.
После этого переключения информация стала, мягко говоря, некорректной и не соответствовать истине. Сам постоянно пользуюсь сайтом фиан. Но теперь даже не знаю что можно посоветовать
Аноним, 17 мая 2020 23:26
НВР:
Да.Сильное.
Аноним, 18 мая 2020 01:27
Да головные боли
Аноним, 18 мая 2020 01:35
НВР:
Да бывает очень плохо
Аноним, 18 мая 2020 02:20
НВР:
Не только недомогание но и состояние хуже чем с большого похмелья.
Аноним, 18 мая 2020 06:35
НВР:
Да, бессонница
Аноним, 18 мая 2020 06:41
НВР:
Да очень
Аноним, 18 мая 2020 08:27
Да
Аноним, 18 мая 2020 09:01
НВР:
Очень плохо и.мурашки по телу и вены просто выкручивает за два дня до бурь магнитных
Аноним, 18 мая 2020 11:35
НВР:
Да,живу с барометром в голове. Боюсь,когда-нибудь это меня убьёт.
Аноним, 18 мая 2020 11:39
НВР:
Да.Кружится голова,слабость,иногда давление поднимается,портится настроение
Аноним, 18 мая 2020 11:40
НВР:
Очень сильно, вплоть до потери сознания
Аноним, 18 мая 2020 12:10
НВР:
Да.
Аноним, 18 мая 2020 15:05
Это ложь, они собираются включить вышки 5 G, в программе " магнитные бури" (в плеймаркете можно скачать) некаких бурь нет.
Тоже аноним, 29 мая 2020 13:59
Брехня, святая брехня. В середине 90-х ощущала влияние солнечной активности, особенно летом. В то время "они" (видимо, "люди в черном") никаких вышек 5G даже не думали "включать". Надо проводить анализ изменившегося климата, учитывать возраст людей, состояние здоровья. Надо уметь Думать.
Аноним, 18 мая 2020 16:00
НВР:
Да плохо
Аноним, 18 мая 2020 19:03
НВР:
Да, каждый день повышается давление с 13 мая...
Аноним, 18 мая 2020 21:45
НВР:
Очень плохо переношу
Аноним, 18 мая 2020 21:54
НВР:
Да, метеозависимая с рождения
Аноним, 18 мая 2020 21:54
НВР:
Да
Аноним, 18 мая 2020 22:09
НВР:
Да, очень.
Татьяна., 18 мая 2020 22:11
НВР:
Да, очень.
Аноним, 18 мая 2020 22:44
НВР:
За г2 дня
Аноним, 19 мая 2020 00:16
НВР:
Да, головня боль

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