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Смертельное ДТП: опрокинулся в кювет Nissan AD на автодороге Н-3002 под Черепаново. Водитель погиб

09:47 31.05.2020 Фото: Госавтоинспекция НСО
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Троих пассажиров, находившихся в автомобиле, осматривают медицинские работники.

Смертельное ДТП: опрокинулся в кювет Nissan AD на автодороге Н 3002 под Черепаново. Водитель погиб
В пути следования, на 6 км, по неустановленной пока причине он не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет слева по ходу движения

В Черепановском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает группа Госавтоинспекции Новосибирской области.

По предварительной информации, 30 мая в 10.10 водитель 1991 г.р., управляя автомобилем Nissan AD, двигался по автодороге Н-3002 «Черепаново-Безменово». В пути следования, на 6 км, по неустановленной пока причине он не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет слева по ходу движения.

В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте. Троих пассажиров, находившихся в автомобиле, осматривают медицинские работники.

На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Смертельное ДТП: опрокинулся в кювет Nissan AD на автодороге Н 3002 под Черепаново. Водитель погиб
Смертельное ДТП: опрокинулся в кювет Nissan AD на автодороге Н 3002 под Черепаново. Водитель погиб
Смертельное ДТП: опрокинулся в кювет Nissan AD на автодороге Н 3002 под Черепаново. Водитель погиб
Смертельное ДТП: опрокинулся в кювет Nissan AD на автодороге Н 3002 под Черепаново. Водитель погиб
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