Полчища крыс сняли на видео возле шаурмы в центре Новосибирска

13:33
31.05.2020
Фото: Стоп-кадр с видео
Более десятка грызунов прогулялись по газону в парковой зоне на ул. Ленина вечером 30 мая.
В соцсетях появилось видео, на котором запечатлены стаи крыс, бегающих по тротуару и газону в самом центре Новосибирска. Грызуны резвились возле шаурмы на ул. Ленина поздним вечером 30 мая.
На видео сначала появляется пара крыс, но потом из-за павильона выскочили не меньше десятка.
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От редакции
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