Полчища крыс сняли на видео возле шаурмы в центре Новосибирска

Более десятка грызунов прогулялись по газону в парковой зоне на ул. Ленина вечером 30 мая.

Крысы резвились на газоне рядом с павильоном шаурмы и супермаркетом

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлены стаи крыс, бегающих по тротуару и газону в самом центре Новосибирска. Грызуны резвились возле шаурмы на ул. Ленина поздним вечером 30 мая.

На видео сначала появляется пара крыс, но потом из-за павильона выскочили не меньше десятка.