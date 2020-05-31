В лицо из баллончика: Отобрали рюкзак с 12 млн рублей люди в масках у прохожего в Москве

Инцидент произошел вечером в субботу, 30 мая, на Ленинградском шоссе. Грабители скрылись. Сейчас полиция ищет злоумышленников,

В Москве у мужчины похитили рюкзак с 12 миллионами рублей

Двое неизвестных в масках напали на жителя Москвы и похитили у него рюкзак с 12 миллионами рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел вечером в субботу, 30 мая, на Ленинградском шоссе.

«На место прибыли полицейские и установили, что в 20.54 у дома по данному адресу двое неизвестных в черных масках брызнули гражданину в лицо из газового баллончика, нанесли побои, открыто похитили рюкзак, в котором находились денежные средства в сумме 12 миллионов рублей, личные документы, ключи от квартиры, после чего скрылись», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас полиция ищет злоумышленников, проводится проверка.