Разнесло Lexus после ДТП с тягачом Mercedes. ДТП произошло на трассе Р-256 между Искитимом и Бердском 31 мая.
Раздавило Lexus после столкновения с тягачом Mercedes на трассе Р-256 под Бердском
20:58 31.05.2020,
ДТП произошло около 20.00. На месте работают инспекторы ГИБДД и «скорая».
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