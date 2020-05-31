Раздавило Lexus после столкновения с тягачом Mercedes на трассе Р-256 под Бердском

20:58 31.05.2020, Алёна Романцова Фото: Алёны Романцовой 0

ДТП произошло около 20.00. На месте работают инспекторы ГИБДД и «скорая».

Раздавило Lexus под Бердском Разнесло Lexus после ДТП с тягачом Mercedes. ДТП произошло на трассе Р-256 между Искитимом и Бердском 31 мая.

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