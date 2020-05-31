31.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Раздавило Lexus после столкновения с тягачом Mercedes на трассе Р-256 под Бердском

20:58 31.05.2020, Алёна Романцова Фото: Алёны Романцовой
0

ДТП произошло около 20.00. На месте работают инспекторы ГИБДД и «скорая».

Раздавило Lexus после столкновения с тягачом Mercedes на трассе Р 256 под Бердском
Раздавило Lexus под Бердском

Разнесло Lexus после ДТП с тягачом Mercedes. ДТП произошло на трассе Р-256 между Искитимом и Бердском 31 мая.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Видели ДТП?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Молитва об умерших родителях на Троицкую родительскую субботу
21:13 31-05-2020
Молитва об умерших родителях на Троицкую родительскую субботу
Троицкая родительская суббота 2020: Какого числа будет поминальная суббота в июне и как нужно поминать умерших в этот день? 1
21:07 31-05-2020
Троицкая родительская суббота 2020: Какого числа будет поминальная суббота в июне и как нужно поминать умерших в этот день?
БердскХолод с Урала идет в Сибирь. Заморозки 31 мая сменятся удушающей жарой до +35 1 июня в Западной Сибири 4
21:06 31-05-2020
Холод с Урала идет в Сибирь. Заморозки 31 мая сменятся удушающей жарой до +35 1 июня в Западной Сибири
Азиаты меняют мужские лица на девичьи
21:05 31-05-2020
Азиаты меняют мужские лица на девичьи
БердскПомоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям Бердска 1
21:03 31-05-2020
Помоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям Бердска
Как будут выдавать аттестат за 9 класс в 2020 году, если отменили ОГЭ? 60
21:00 31-05-2020
Как будут выдавать аттестат за 9 класс в 2020 году, если отменили ОГЭ?
БердскРаздавило Lexus после столкновения с тягачом Mercedes на трассе Р-256 под Бердском
20:58 31-05-2020
Раздавило Lexus после столкновения с тягачом Mercedes на трассе Р-256 под Бердском
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий 207
20:50 31-05-2020
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 21 по 31 мая 20
20:49 31-05-2020
Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 21 по 31 мая
Путину из СИЗО написал арестованный за заказные убийства в 1990-е бизнесмен Анатолий Быков 7
20:47 31-05-2020
Путину из СИЗО написал арестованный за заказные убийства в 1990-е бизнесмен Анатолий Быков