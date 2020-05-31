Азиаты меняют мужские лица на девичьи

Новый нос к выпускному — почему бы и нет? Некоторые готовы на десятки операций, лишь бы приблизиться к идеалу

Раскрыть глаза, заострить подбородок, изменить линии жизни на ладонях — азиатские страны переживают бум пластической хирургии. Под скальпель ложатся и женщины, и мужчины. Новый нос к выпускному — почему бы и нет? Некоторые готовы на десятки операций, лишь бы приблизиться к идеалу. А в Японии, Корее и Китае стандарты красоты сильно отличаются от европейских. Такая одержимость порой приводит к настоящим трагедиям.

«Высокий» нос, подбородок-семечко

Фарфоровое личико Анджелы Бейби вполне оправдывает ее творческий псевдоним — даме уже за тридцать, но выглядит она как старшеклассница. Широко распахнутые глаза и нос с высокой спинкой — мечта миллионов китаянок. Такое у хирурга не купишь, уверяет актриса. Правда, в Сети то и дело появляются фото Бейби (настоящее имя — Ян Ин) «до» и «после». В одной из клиник заявили, что девушка оперировалась именно у них. Бейби отправилась в суд. И чтобы уж навсегда отвязаться от назойливых слухов, в присутствии адвокатов прошла осмотр в Китайской медицинской академии.

Фарфоровое личико Анджелы Бейби вполне оправдывает ее творческий псевдоним — даме уже за тридцать, но выглядит она как старшеклассница

Актер Хуан Сяомин поддерживал супругу как мог: «Видел я ее и уродливой. Все считают, что у нее были пластические операции — просто они не знают, как она обычно выглядит».

В любом случае актриса вдохновила не одну девушку на посещение хирурга, и некоторым это подарило минуту славы. Модель У Сяочэнь, например, приобрела известность, сделав более сотни операций.

Это обошлось ей в четыре миллиона юаней (574 тысячи долларов). В 14 лет — липосакция бедер. В 16 исправила нос, затем челюсть, грудь, веки. «Каждые два-три года я иду на операцию. Это зависимость, — признается девушка. — Я долго пыталась скопировать лицо Анджелы Бейби, но потом начала фантазировать и добавлять черты, более подходящие моему образу и характеру».

Не все проходило гладко, но У Сяочэнь ни о чем не жалеет. «Наше общество развивается. Десять лет назад трудно было найти человека, сделавшего пластику, а сейчас редко встретишь, кто через это не прошел», — считает она.

Конечно, перекроенное лицо — вовсе не гарантия успеха, даже для артиста. Например, Шаньдунский университет искусств и дизайна не принимает абитуриентов с пластикой, поскольку там считают, что актерам необходима естественная мимика.

Тем не менее многие студенты делают операции, чтобы получше устроиться в жизни. Из 6,5 миллиона пациентов моложе 30 лет четыре миллиона — учащиеся вузов. Молодые люди ложатся под скальпель перед выпускным и даже собеседованием.

Интерес к пластике не угасал и на пике пандемии. В феврале посещаемость приложения SoYoung, где можно получить онлайн-консультацию врача, выросла в два с половиной раза.

Самая популярная операция — блефаропластика. Азиаты по большей части рождаются с так называемым одинарным веком: над глазом нет характерной для европеоидов складки. Пара часов в больнице, два надреза скальпелем — и новые глаза готовы. Обойдется это, в зависимости от способа, в четыре-восемь тысяч юаней (560-1100 долларов). Есть вариант еще проще — наклейки на веко, которые стоят копейки и продаются в любом магазине косметики.



Узкий нос с высокой спинкой, как у европейцев, — тоже мечта многих азиаток. А красивый по китайским стандартам подбородок похож на семечку — заостренный книзу.Выручка хирургов впечатляет. В 2015-м оборот индустрии в КНР оценивался в 87 миллиардов юаней (12 миллиардов долларов), в 2017-м увеличился почти вдвое, а в 2020-м прогнозируется на уровне 464 миллиардов юаней (64 миллиарда долларов).

Корейская волна

Однако мировой столицей пластики считается Сеул. Среди ролевых моделей — звезды кей-поп-групп, которых и в Южной Корее, и в Китае называют просто «идолы». Это миловидные мальчики с андрогинными лицами. Они преображаются столь радикально, что скрывать это не имеет смысла. И если в КНР мужские пластические операции пока мало распространены, в Южной Корее это уже норма. Заодно могут имплантировать и кубики пресса.

Корейские врачи отмечают, что каждый пятый клиент — мужского пола, а когда дело касается исправления носа или век — каждый третий или даже второй. Старшее поколение здесь не исключение.

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Популярнее всего, как и в Китае, блефаропластика. Веки местным модницам начали исправлять еще американские врачи после Корейской войны. Теперь это предлагают на каждом углу. Однако если хирургическое вмешательство не обусловлено медицинской необходимостью, придется заплатить за операцию налог в десять процентов.

Еще одна любимая процедура — осветление кожи. Ведь исторически загар — признак трудяги, а бледность выглядит очень благородно. Неудивительно, что на полках магазинов широкий ассортимент отбеливающей косметики — правда, весьма опасной. Часто в препаратах есть токсичные вещества, даже ртуть. Британские исследователи полагают, что их применение может привести к раку.



Несчастных судеб после экспериментов с внешностью в Корее тоже хватает. Вот, например, история Ким Бок Сун. Пять лет назад она, листая в парикмахерской журнал, увидела рекламу пластического хирурга. Несмотря на протесты семьи, решилась на операцию. Доктор обещал ей внешность телезвезды. Ким заняла 30 миллионов вон (около 28 тысяч долларов) и легла под нож. За день ей сделали 15 процедур, но, когда сняли бинты и повязки, девушка пришла в ужас: оказалось, ее врач не был профессиональным хирургом.«Это не человеческое лицо, оно отвратительнее, чем у монстра или пришельца», — рыдала она. Ким не может закрыть глаза, у нее хронический насморк, множество проблем со здоровьем, а в довершение всего — депрессия.Не отстают от соседей и японцы — в 2019 году в стране провели 141,5 тысячи операций только по удвоению века. Огромный спрос на ринопластику и фейслифтинг.С помощью электрического скальпеля меняют даже линии на ладонях. Длится такая процедура десять минут, а стоит около тысячи долларов. Подобные манипуляции, по мнению пациентов, могут изменить судьбу. Один из врачей отмечал, что в основном его клиенты — люди за 30, которые верят в предсказания. Мужчины удлиняют линии, отвечающие за успех и богатство, женщин больше волновали любовь и брак. Срабатывал ли этот фокус — науке неизвестно.В отличие от корейцев и китайцев, опрошенные журналистами японцы предпочли не распространяться о том, что изменили бы во внешности. Общество здесь пока не столь терпимо к пластике.Движение бодипозитива — принятие своих природных данных — не слишком распространено в азиатских странах. Впрочем, как и любая мода, это вопрос времени, и лозунг «полюби себя такой, какая ты есть» может прийти и в эту часть света. Правда, вернуться к естественности многим уже не суждено.

Источник: РИА Новости