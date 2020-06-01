Валерия назвала «дебильной» нынешнюю аудиторию поклонников

Комментатора возмутило, что для артистки считается совершенно нормальным так отзываться о своих фанатах. В ответ Валерия заявила, что речь шла не о её аудитории.

Под одним из постов в «Инстаграме» певицы её попросили пояснить слова о «дебильной аудитории» Певица Валерия заявила, что нынешняя аудитория стала «дебильная». Об этом она сказала в телефонном разговоре с коллегой Анитой Цой во время YouTube-шоу Comment Out.

Артистка тоже решила присоединиться к популярному карантинному челленджу, однако не всё прошло гладко.

По заданию «суперраунда» выпуска Цой нужно было позвонить Валерии и, согласно задумке авторов шоу, предложить певице провести прямой эфир в «Инстаграме» и устроить челленджи. Певица отказалась, назвав один из предложенных челленджей «трешем». Но при этом заявила, что «надо что-то делать» с прямыми эфирами.

— Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала… Вот эти челленджи… Мне кажется, это немножко мелко как-то, как-то глуповато, — отметила певица.

Эти слова не прошли мимо подписчиков Валерии. Под одним из постов в «Инстаграме» певицы её попросили пояснить слова о «дебильной аудитории». Комментатора возмутило, что для артистки считается совершенно нормальным так отзываться о своих фанатах. В ответ Валерия заявила, что речь шла не о её аудитории.

— Не свою [аудиторию], а ту, которая глотает тупой контент. У меня прекрасная аудитория, умная, думающая, интеллигентная — грех жаловаться, — ответила певица.