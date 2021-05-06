День учителя-2021: дата, традиции праздника и как поздравить
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День учителя-2021: дата, традиции праздника и как поздравить

11:20:095/6/2021Фото: Pixabay
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День учителя - это прекрасный повод поздравить своего учителя. Того, кто научил на новому, кто научил нас как жить, как поступать в той или иной ситуации. 

учитель, педагог, школа, доска
От каждого учителя ученики получают свою частичку света

Ежегодно в октябре празднуется всеми любимый профессиональный праздник - День учителя. дата празднования - 5 октября.

Любимый учитель есть у каждого ученика. У каждого преподавателя свой предмет, свое внутреннее тепло, своя энергетика. Учителя отдают детям не только знания, но и свой внутренний свет, свой интерес, частичку своей души. Ко многим учителям дети спешат с радостью. И не обязательно только за новыми знаниями. Для кого-то учитель больше чем просто преподаватель. А своего первого учителя мы, как правило, помним всю свою жизнь.

День учителя - это прекрасный повод поздравить своего учителя. Того, кто научил на новому, кто научил нас как жить, как поступать в той или иной ситуации.  Не важно - учитесь вы или уже давно закончили школу. Учитель всегда будет рад вас увидеть. узнать как сложилась ваша жизнь, чего вы достигли.

Каждый год 5 октября ребятишки топают в школу со счастливыми улыбками на лицах и с подарком для учителя. Цветы, коробки конфет, поделки - все это внимание так приятно преподавателю.

Что еще можно подарить учителю?

1. Можно подарить учителю приятный вечер на выставке, в театре или в кино;

2. Конечно же в топе подарков - цветы и конфеты. Можно сегодня даже заказать красивые букеты из конфет. чтобы подарок не выглядел банально;

3. Можно заказать в сувенирной лавке памятный презент от класса с его символикой. Сегодня ассортимент сувениров просто огромен и всегда можно найти полезную вещь, которая 100% будет полезным и приятным подарком;

4. Можно при выборе подарка сориентироваться на его хобби. Может быть ваша учительница любит вышивать или делать картины из алмазной мозаики? А может быть она очень любите цветы в горшках?

5. Сертификат в магазин, в спа, в косметический кабинет, на массаж. С сертификатами обычно нет проблем - ориентируйтесь на возможности класса.

6. Можно подарить мастер-класс на какое-то интересное занятие. Но тут тоже важно учитывать интересы учителя.

Помните, что главное- это внимание к учителю. Некрасиво дарить деньги, даже если они аккуратно упакованы в конверт-открытку. Многих это обижает.

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