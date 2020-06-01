Базы Горного Алтая закрыты до 22 июня 2020 года. А какие санатории открылись с 1 июня в России?

В Алтайском крае ситуация подобна: до 22 июня большинство пансионатов, домов отдыха, турбаз и других объектов оздоровления будут закрыты. Однако с 8 июня планируется открытие санаториев, имеющих медицинскую лицензию.

В республике Алтай туристические объекты будут закрыты как минимум до 22 июня

На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией, а с 1 июля отдыхающим могут позволить понежиться под отечественным солнышком на пляжах. Как будет работать туриндустрия этим летом и какие здравницы уже ждут отдыхающих, выяснила «Парламентская газета».

Второй этап не за горами

Неделю назад премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал россиянам не планировать этим летом отдых за рубежом из-за опасности повторного ввоза COVID-19 в страну. «Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране. С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией», — сказал он.

Выбор санаториев с медлицензией обусловлен тем, что в таких объектах есть все условия для соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, пояснил «Парламентской газете» депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Он возглавляет внутрифракционную группу «Единой России» в нижней палате парламента, которая встречалась 28 мая с главой Ростуризма Зариной Догузовой.

На встрече Догузова сообщила, что её агентство согласует с Роспотребнадзором критерии открытия индустрии путешествий и оздоровления, на которые смогут ориентироваться все субъекты. Однако окончательные решения должны принимать главы регионов.

На этой неделе ожидается запуск сервиса Russia.Travel, созданного Ростуризмом. На нём пользователи смогут узнать, с какого числа и на каких условиях можно посетить тот или иной регион страны, а также какие места отдыха там доступны.

По оценке Шхагошева, переход ко второму этапу может начаться уже через неделю. «Динамика распространения коронавируса в России замедлилась. Поэтому все решения могут принимать от недели к неделе, а не от месяца к месяцу», — уточнил он.

Ранее глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв допустил в интервью «Парламентской газете», что примерно с 1 июля можно будет открывать пляжи уже почти по всей стране.

На курорт — со справкой

20 мая Роспотребнадзор выпустил обновлённые рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в период эпидемии. Есть там и предписания, которые касаются непосредственно отдыхающих. Так, все желающие поправить здоровье на курорте должны иметь справку об отсутствии COVID-19 и контактов с заражёнными. Причём тест на инфекцию должен быть сделан минимум за два дня до отъезда на отдых.

Согласно правилам, в одном номере сможет жить или один человек, или семья. Питание должны или доставлять в номера, или организовать с учётом социальной дистанции (столы будут стоять на расстоянии двух метров друг от друга).

Каждый день всем отдыхающим обязаны измерять температуру, а те, у кого выявят признаки ОРВИ, подлежат немедленной изоляции. Персонал также должен следить, чтобы курортники, загорая и купаясь в море, не нарушали социальную дистанцию. Зато маски на пляже носить не обязательно, уточнила 31 мая глава федеральной службы Анна Попова.

Более ранняя редакция предписаний Роспотребнадзора к санаториям была куда жёстче, отмечала депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб. Например, там было требование убрать ковры, подвесные потолки и мягкую мебель, так как их нельзя мыть с водой. Она сообщала «Парламентской газете», что 15 мая парламентарии направили в Роспотребнадзор обращение с просьбой смягчить некоторые требования к отрасли, что и было сделано.

Краснодарский край

На Кубани есть около 200 санаториев с медицинской лицензией, все они готовы принять отдыхающих с 1 июня, сообщили 28 мая в администрации края.

Однако пляжи и набережные пока останутся закрытыми. Туристам запрещено путешествовать по краю, они могут отдыхать только на территории санатория.

Крым

На черноморском побережье отели и санатории открываются 15 июня, но только для крымчан. Жителям остальных регионов местные власти пока рекомендуют воздержаться от поездок на полуостров, сказал «Парламентской газете» депутат от Крыма Андрей Козенко. Эту позицию подтверждает и введение платной обсервации: с 24 мая гости южной республики, не имеющие здесь прописки или жилья, обязаны провести две недели в обсерваторе за свой счёт. На такое решение власти пошли, потому что местный бюджет просто не выдержит такой нагрузки, пояснил Козенко.

Ставропольский край

С 1 июня все 124 здравницы, которые расположены в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске, могут начать приём гостей, сообщил 28 мая губернатор края Владимир Владимиров.

«Мы также пошли на беспрецедентные меры, снимаем для людей, которые приезжают в санатории, необходимость обязательной 14-дневной самоизоляции… Все направлено на одно — курорты надо запускать», — подчёркивал он.

Алтай

В республике Алтай туристические объекты будут закрыты как минимум до 22 июня. «Если будет позволять эпидситуация, мы приступим к постепенному открытию турбаз и общепита с учетом всех методических рекомендаций Роспотребнадзора раньше указанного срока», — пообещал глава региона Олег Хорохордин 28 мая.

В Алтайском крае ситуация подобна: до 22 июня большинство пансионатов, домов отдыха, турбаз и других объектов оздоровления будут закрыты. Однако с 8 июня планируется открытие санаториев, имеющих медицинскую лицензию. На самом популярном алтайском курорте, в Белокурихе, все 16 санаториев имеют такую лицензию.

Карелия

С 1 июня начинают работу карельские турбазы в северных и центральных районах региона. Пока принимать гостей разрешено только в объектах, где отдыхающие проживают в отдельных коттеджах или в зданиях с отдельными входами.

Туристы должны оставаться на территории пансионата или базы, покинуть её можно только для посещения достопримечательностей, расположенных на открытом воздухе. При этом природный парк «Валаамский архипелаг» в Петрозаводске будет закрыт до 15 июня. Зато с 30 мая туристов принимает горный парк «Рускеала». А с 8 июня жители Карелии и Архангельской области смогут попасть в национальный парк «Водлозерский».

В других частях Карелии в отелях и пансионатах могут размещаться только люди, приехавшие в командировку.

Калининградская область

Пляжный сезон на балтийском побережье пока откладывается. С 5 по 11 июня власти проинспектируют готовность пляжей, сообщили 30 мая в региональном министерстве по культуре и туризму. Объекты, отвечающие всем стандартам, будут открыты, но с какой даты — не уточняется.

На данный момент все гости Калининградской области обязаны провести две недели в обсерваторе за свой счёт, а все отели и санатории остаются под замком.

«Возможно, уже с первого июня гостиницы смогут принимать туристов из других субъектов РФ. То есть снимут условия обязательной обсервации», — допустил 27 мая министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в эфире радио «Комсомольская правда-Калининград».

Бурятия

Любители байкальских красот могут не откладывая планировать поездку в Бурятию: с 1 июня здесь открываются турбазы для семейного и индивидуального отдыха и санатории, имеющие медицинскую лицензию. Однако групповые экскурсии на территории республики запрещены до 1 июля.

Самые востребованные курорты и средняя стоимость отдыха



Сочи — 2800 рублей*Крым — 2400 рублейКисловодск — 3300 рублейАнапа — 2500 рублейЕссентуки — 3200 рублейПятигорск — 3100 рублейГеленджик — 2800 рублейЖелезноводск — 3000 рублейБашкортостан — 3500 рублейАлтай — 3700 рублей* — указана средняя стоимость одного дня проживания в санатории

Источник: сервис «Санатории России»