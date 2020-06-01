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Здоровье / Общество

Любишь суши? В 300 раз заразнее стала рыба за последние 40 лет

11:17 01.06.2020 Фото: Pixabay
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Значительно увеличилось количество паразитов в рыбе. Многие из них могут попасть в организм, если кушать рыбу и морепродукты сырыми или неправильно обработанными. Специалисты изучили данные о 215 разных видах рыб и более 120 исследований на эту тему, которые проводились с 1978 по 2015 годы.

Любишь суши? В 300 раз заразнее стала рыба за последние 40 лет
Паразиты в основном опасны для тех, кто самостоятельно ловит рыбу или покупает ее у рыбаков

Например, гельминты Anisakis simplex могут поражать многие виды рыб и морских животных, в том числе породы, которые используются для приготовления суши, сашими и других блюд из рыбы, не подразумевающих термическую обработку. Эти гельминты живут в рыбах в виде личинок, а во взрослую особь вырастают, попадая в организм млекопитающих. Они могут попадать в организм человека, но не могут выжить в нашем кишечнике.

Тем не менее, личинки Anisakis simplex могут вызвать симптомы отравления – тошноту, рвоту, диарею. Но есть и другие паразиты, которые способны жить в организме человека, если рыба не прошла достаточную термическую обработку.

Ученые не смогли найти причину такого серьезного увеличения количества паразитов в рыбе. Для некоторых видов это может быть связано с увеличением температуры морей, для других – с ростом численности морских млекопитающих, многие из которых сейчас находятся под охраной и их истребление запрещено.

Эксперты отметили, что паразиты в основном опасны для тех, кто самостоятельно ловит рыбу или покупает ее у рыбаков. На производстве и в ресторанах заражение практически, хоть и не на 100%, исключается. Поэтому суши в ресторане все же остаются безопасными, а вот романтический ужин после рыбалки вполне может обернуться проблемами.

Рыбу, в безопасности которой вы не уверенны, нужно обязательно тщательно осмотреть – иногда кисты и сами личинки видно невооруженным глазом в мясе. И очень важно хорошо приготовить такую рыбу – она должна пройти термическую обработку.

Источник: 7mednews

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