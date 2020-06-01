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Премьер Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Вся семья болеет COVID-19

14:38 01.06.2020 Фото: 7news.az
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Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. По словам господина Пашиняна, у официанта также подтвержден коронавирус.

Премьер Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Вся семья болеет COVID 19
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил в видеообращении в Facebook.

«Я сдал тест на коронавирус. К сожалению… у меня выявлена коронавирусная инфекция. После этого тесты сдали члены моей семьи, к сожалению, у них тоже выявлена инфекция. У нас нет симптомов, температура нормальная. Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из дома. Здесь для этого есть все удобства»,— сказал господин Пашинян.

Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. По словам господина Пашиняна, у официанта также подтвержден коронавирус.

Премьер Армении выразил надежду, что не успел заразить подчиненных из правительства. «Наша стратегия и тактика остаются прежней — надо научиться жить с коронавирусом»,— заявил он.

Всего в стране выявлено более 9 тыс. зараженных COVID-19, 131 человек умер от коронавируса.

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