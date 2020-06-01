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СМИ: Авифавир от коронавируса поступит 11 июня в клиники России

18:00 01.06.2020 Фото: pixabay.com
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Реализация лекарственного средства будет происходить по контрактам с медучреждениями, поэтому оно не выйдет в свободную продажу, отмечает издание.

СМИ: Авифавир от коронавируса поступит 11 июня в клиники России
«Авифавир» получил одобрение Минздрава

«Авифавир» может поступить в российские больницы уже 11 июня, пишет газета «Известия» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Реализация лекарственного средства будет происходить по контрактам с медучреждениями, поэтому оно не выйдет в свободную продажу, отмечает издание. Подчеркивается, что назначать медикамент будут только в больницах под надзором врачей.
Над «Авифавиром» — первым в России препаратом против COVID-19 — совместно работают РФПИ и «ХимРар». Оригинальное действующее вещество «Фавипиравир», по информации китайских ученых, эффективно против коронавируса. Препарат достаточно хорошо изучен, поскольку находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа.

Ранее стало известно, что «Авифавир» получил одобрение Минздрава. В реестре лекарственных средств отмечается, что международное непатентованное или группировочное или химическое наименование медикамента — «Фавипиравир».

Источник: РИА Новости

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От редакции

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Аноним, 01 июня 2020 18:29
угу.."рука рынка", она такая : Стоит отметить, что в Японии была создана основа «Авифавира» — оригинальное действующее вещество «Фавипиравир», но введение препарата в обращение было отложено из-за того, что исследователи не смогли доказать его эффективность при борьбе с коронавирусом.
https://www.gazeta.ru/science/news/2020/05/31/n_14488657.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news
Короче, это "фуфломицин", главная задача которого - обогатить производителя, отчитаться за грант, пересыпать некоторую долю бюджетных ассигнований при закупке такого чудодейственного лекарства в соответствующие карманы чиновников, распределяющих эти ассигнования. Больные здесь проходят по разряду побочного эффекта. А с учетом того, что японцы не смогли доказать эффективность аналога, то все проблемы, вызванные приемом этого препарата, пойдут по разряду "допустимых потерь". Главное - это доход, остальное неважно.
Аноним, 01 июня 2020 18:46
Российское лекарство для лечения коронавируса «Авифавир»?
С действующим веществом «Фавипиравир», которое изоьбрели японцы в 2014 году?
А ток точно можно действовать, не выплачивая правообладателю ни гроша?

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