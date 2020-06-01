СМИ: Авифавир от коронавируса поступит 11 июня в клиники России

Реализация лекарственного средства будет происходить по контрактам с медучреждениями, поэтому оно не выйдет в свободную продажу, отмечает издание.

«Авифавир» получил одобрение Минздрава

«Авифавир» может поступить в российские больницы уже 11 июня, пишет газета «Известия» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Реализация лекарственного средства будет происходить по контрактам с медучреждениями, поэтому оно не выйдет в свободную продажу, отмечает издание. Подчеркивается, что назначать медикамент будут только в больницах под надзором врачей.

Над «Авифавиром» — первым в России препаратом против COVID-19 — совместно работают РФПИ и «ХимРар». Оригинальное действующее вещество «Фавипиравир», по информации китайских ученых, эффективно против коронавируса. Препарат достаточно хорошо изучен, поскольку находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа.



Ранее стало известно, что «Авифавир» получил одобрение Минздрава. В реестре лекарственных средств отмечается, что международное непатентованное или группировочное или химическое наименование медикамента — «Фавипиравир».

Источник: РИА Новости