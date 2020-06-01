СМИ: Авифавир от коронавируса поступит 11 июня в клиники России

«Авифавир» может поступить в российские больницы уже 11 июня, пишет газета «Известия» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Реализация лекарственного средства будет происходить по контрактам с медучреждениями, поэтому оно не выйдет в свободную продажу, отмечает издание. Подчеркивается, что назначать медикамент будут только в больницах под надзором врачей.
Над «Авифавиром» — первым в России препаратом против COVID-19 — совместно работают РФПИ и «ХимРар». Оригинальное действующее вещество «Фавипиравир», по информации китайских ученых, эффективно против коронавируса. Препарат достаточно хорошо изучен, поскольку находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа.
Источник: РИА Новости
https://www.gazeta.ru/science/news/2020/05/31/n_14488657.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news
Короче, это "фуфломицин", главная задача которого - обогатить производителя, отчитаться за грант, пересыпать некоторую долю бюджетных ассигнований при закупке такого чудодейственного лекарства в соответствующие карманы чиновников, распределяющих эти ассигнования. Больные здесь проходят по разряду побочного эффекта. А с учетом того, что японцы не смогли доказать эффективность аналога, то все проблемы, вызванные приемом этого препарата, пойдут по разряду "допустимых потерь". Главное - это доход, остальное неважно.
С действующим веществом «Фавипиравир», которое изоьбрели японцы в 2014 году?
А ток точно можно действовать, не выплачивая правообладателю ни гроша?