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Обвинили Россию в погромах и массовых беспорядках США. Кремль опровергает

18:14 01.06.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Песков заявил, что Россия к этому непричастна. По его словам, обвинения бывшего советника Барака Обамы в адрес РФ не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона.

Обвинили Россию в погромах и массовых беспорядках США. Кремль опровергает
Протесты в США не утихают. В десятках городов введен комендантский час

Происходящие в США беспорядки являются исключительно внутренним делом этой страны, Россия никак не вмешивается в эти события и не собирается этого делать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в США. Но все, что там происходит, является внутренним делом этой страны», — подчеркнул он. «Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас», — добавил представитель Кремля.

Песков также назвал неверными и не отражающим официальную позицию нынешней американской администрации заявления бывшего советника американского президента Барака Обамы (2009-2017) по национальной безопасности Сьюзан Райс, которая утверждала, что беспорядки, вызванные смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, якобы могли быть организованы извне по «российской методичке». «Какие-либо инсинуации как та, о которой вы упомянули, конечно же являются абсолютно неправильными, ошибочными. И, насколько мы понимаем, подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона», — подчеркнул представитель Кремля.

В воскресенье экс-советник Обамы по национальной безопасности Райс заявила в эфире телекомпании CNN, что есть мирные протестующие, внимание которых сфокусировано на неравенстве, с которым необходимо разобраться, а есть экстремисты, которые пришли, чтобы попытаться отобрать эти протесты и превратить их в нечто совсем иное. Ссылаясь на свой опыт она заявила, что «это также прямо из российской методички». По ее словам, цель России — не просто опозорить Соединенные Штаты, а стравить американцев друг с другом, передает ТАСС.

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От редакции

При чем здесь Россия?

Аноним, 01 июня 2020 18:20
Ну кто бы в этом сомневался!
Странно, что это не китайцы бузят перед выборами в США.
Гость, 01 июня 2020 18:41
А зачем вообще оправдываться перед какой-то отставной тёткой-советником отставного президента, высказывающей какие-то абстрактные предположения?! Делать больше нечего?! Не солидно как-то.
Аноним, 01 июня 2020 18:51
Если не оправдываться, тогда хозяева могут уволить своих вассалов.

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