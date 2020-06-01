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Забыли ПДД? Мечутся при отключенных светофорах автомобилисты на ул. Лунной в Бердске

20:26 01.06.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Вечером 1 июня потухли все светофорные объекты от ул. Боровой до ул. Космической, установленные по программе «Безопасные и качественные дороги». Особенно сложная обстановка у ТЦ «Орбита».

Забыли ПДД? Мечутся при отключенных светофорах автомобилисты на ул. Лунной в Бердске
Светофоры на ул. Лунной не работают

Вечером 1 июня на ул. Лунной в Бердске не работают все светофоры. Отключены все светофорные объекты от ул. Боровой до ул. Космической. Новые светофоры здесь, напомним, установили в рамках реконструкции по программе «Безопасные и качественные дороги».

Как отмечают очевидцы, автомобилисты мечутся по дороге, как будто забыли правила дорожного движения. Особенно напряженная обстановка сложилась на сложной развязке возле ТЦ «Орбита».

Причину отключения светофорных объектов оперативно узнать не удалось.

Забыли ПДД? Мечутся при отключенных светофорах автомобилисты на ул. Лунной в Бердске
Автомобилисты отвыкли ездить без светофоров по ул. Лунной
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От редакции

Сложно без светофоров?

Точка., 01 июня 2020 21:44
Коллапс, однозначно нужен регулировщик. Даёшь ГИБДД в Бердске.)

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