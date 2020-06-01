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Голосование по поправкам в Конституцию Путин назначил на 1 июля 2020 года

21:30 01.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Глав регионов президент попросил содействовать организации голосования с «заботой о здоровье, жизни наших людей».

Голосование по поправкам в Конституцию Путин назначил на 1 июля 2020 года
Совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию проводит Путин

Владимир Путин провёл рабочее совещание с руководством Центральной избирательной комиссии и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию 1 июня.

 После обсуждения президент назначил дату голосования по поправкам в Конституцию — 1 июля.
Дословно

В.Путин: Уважаемые коллеги!

Исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного вами и предложенного вами, проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года.

Я очень прошу Эллу Александровну и Анну Юрьевну уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности. Сейчас, только что коллеги об этом говорили. Надеюсь, что всё будет в практическом плане реализовано.

Обращаюсь и к руководителям регионов Российской Федерации, губернаторам. Прошу вас содействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей. Это остается безусловным, первейшим и самым главным приоритетом.

И конечно, обращусь и к нашим гражданам, к людям, с тем чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании. Поскольку речь идет об Основном законе – Конституции, которая лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений, будет определять наши принципы взаимодействия с нашими международными партнерами.

Неслучайно Конституцию называют Основным законом страны. Очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров Основного закона, в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие.

Большое спасибо.

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От редакции

Пойдете голосовать?

Covid-19, 01 июня 2020 21:52
"Ваши люди" уже почти все устроились хорошо. В "Золотой миллиард" будут точно вхожи. Осталось только ввести к осени "вторую волну" короны и останутся только рабы и господа, без всяких там средних классов. Это и будет настоящая трактовка "социальной дистанции", в словарном ее понимании и в максимальном историческом исполнении.

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