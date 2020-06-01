Голосование по поправкам в Конституцию Путин назначил на 1 июля 2020 года

Совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию проводит Путин Владимир Путин провёл рабочее совещание с руководством Центральной избирательной комиссии и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию 1 июня.

После обсуждения президент назначил дату голосования по поправкам в Конституцию — 1 июля. Дословно

В.Путин: Уважаемые коллеги!

Исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного вами и предложенного вами, проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года.

Я очень прошу Эллу Александровну и Анну Юрьевну уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности. Сейчас, только что коллеги об этом говорили. Надеюсь, что всё будет в практическом плане реализовано.

Обращаюсь и к руководителям регионов Российской Федерации, губернаторам. Прошу вас содействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей. Это остается безусловным, первейшим и самым главным приоритетом.

И конечно, обращусь и к нашим гражданам, к людям, с тем чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании. Поскольку речь идет об Основном законе – Конституции, которая лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений, будет определять наши принципы взаимодействия с нашими международными партнерами.

Неслучайно Конституцию называют Основным законом страны. Очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров Основного закона, в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие.

Большое спасибо.