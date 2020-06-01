1 место по ковид — у США, 2 место — у Бразилии, 3 место — у России

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Новосибирская область продолжает оставаться на 4-м месте в СФО по заболеваемости на 100 тысяч населения Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил рейтинг регионов по числу случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек — на 1 июня. Заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан. Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий. По данным ИЦК уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России за неделю еще вырос (на 41,8 пункта), и сегодня достигает 282,5 пункта. В мировом рейтинге, по данным Университета Хопкинса на 1 июня, Россия, как и неделю назад, уверенно удерживает 3-е место по числу заболевших коронавирусом. Первое и второе место — у США и Бразилии. 1 июня в РФ официально зафиксировано 414 тысяч 878 случаев коронавирусной инфекции. В СФО по данным ИЦК на 1 июня, общий показатель составляет 93,3 случая на 100 тысяч человек. Это ощутимое увеличение (на 8,9 пункта). Эпидемическая картина в округе ухудшилась из-за прироста числа заболевших во всех регионах, среди которых особенно стоит отметить Красноярский край и Новосибирскую область. Новосибирская область продолжает оставаться на 4-м месте, и, как и неделю назад, ее опережают Тыва, Хакасия и Красноярский край. В этих регионах продолжается заметный прирост заболевших. Сегодня индекс заболевших на 100 тысяч человек в Новосибирской области составляет 104,7 случая. Это существенно выше, чем на прошлой неделе — на 25,2 пункта. Несмотря на стабильное место в рейтинге, общую картину ухудшает то, что число ежедневно выявляемых случаев заболевания по области превышает 100 человек. На первом месте в СФО, с наиболее негативными показателями продолжает оставаться Республика Тыва. Здесь на 100 тысяч жителей отмечено 348,3 случая коронавирусной инфекции. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос еще в 1,5 раза. Кузбасс остается самым благополучным регионом СФО по данному показателю. Здесь на 100 тысяч человек 20,2 случая COVID-19.