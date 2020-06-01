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Колорадский жук высадился десантом на берегу Обского моря в Бердске

22:25 01.06.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Картофельные листоеды грелись на солнышке. Видимо, ждут когда подрастет картошка на дачах и огородах бердчан.

Колорадский жук высадился десантом на берегу Обского моря в Бердске
Жуки и личинки этого вида питаются листьями растений семейства паслёновых: картофеля, сладкого  перца, томата, дерезы, физалиса, баклажана

В минувшие выходные, а точнее 30 мая, на побережье Бердска замечены особи колорадского жука.  Картофельные листоеды грелись на солнышке. Видимо, ждут когда подрастет картошка на дачах и огородах бердчан. Купили средства борьбы с колорадским жуком?

Колорадский жук или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов. Жуки и личинки этого вида питаются листьями растений семейства паслёновых: картофеля, сладкого  перца, томата, дерезы, физалиса, баклажана, белены, что делает их опасными вредителями сельского хозяйства.

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