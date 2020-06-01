Колорадский жук высадился десантом на берегу Обского моря в Бердске

Картофельные листоеды грелись на солнышке. Видимо, ждут когда подрастет картошка на дачах и огородах бердчан.

Жуки и личинки этого вида питаются листьями растений семейства паслёновых: картофеля, сладкого перца, томата, дерезы, физалиса, баклажана

В минувшие выходные, а точнее 30 мая, на побережье Бердска замечены особи колорадского жука. Картофельные листоеды грелись на солнышке. Видимо, ждут когда подрастет картошка на дачах и огородах бердчан. Купили средства борьбы с колорадским жуком?

Колорадский жук или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов. Жуки и личинки этого вида питаются листьями растений семейства паслёновых: картофеля, сладкого перца, томата, дерезы, физалиса, баклажана, белены, что делает их опасными вредителями сельского хозяйства.