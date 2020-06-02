Хапуга: Не доливала 60 граммов супа в каждую порцию повар в столовой Бердска

В этом году в бердской торговле были отмечены грубейшие нарушения: обсчет, обмер, обвес.

Не все едоки в столовой замечали, что супа им налили меньше положенного

Обсчет, обвес, обмер отметила госторгинспекция в 1965 году в магазинах и столовых Бердска. Об этом рассказывают документы с 9 сессии бердского горсовета депутатов от 30 марта 1966 года, хранящиеся в отделе архивной службы.

Главный бухгалтер бердского Торга товарищ Курчугин поведал народным избранникам об итогах работы своего предприятия за 1965 год. Начал с положительных результатов.

Продали 259 тонн арбузов

Он отметил, что бердский смешанный Торг работал значительно лучше, чем в предыдущие годы: план товарооборота выполнен на 102,2%. Бердчанам продано больше товаров, чем предусмотрено, на 329 тыс. рублей. В основном за счет мяса, колбасы, сливочного масла, хлебобулочных изделий, молока.

В 1965 году не было перебоев в торговле всеми продовольственными товарами. Если они имели место, то по вине отдельных нерадивых торговых работников, подчеркнул Курчугин.

-Как никогда в прошлом году население Бердска обеспечивалось овощами и фруктами. Было продано 259 тонн арбузов, 646 тонн овощей, 215 тонн фруктов, в том числе 67 тонн винограда, 127 тонн яблок, — отметил главный бухгалтер.

Обсчитала на 6 копеек

Но в работе Торга имелось и много серьезных недостатков. Многие магазины и столовые не выполнили план товарооборота.

На некоторых предприятиях были отмечены злоупотребления. В магазине №2 допущена недостача в сумме 413 рублей, в магазине №6 — пять случаев на сумму 2870 рублей. Все недостачи были взысканы, к виновным применили соответственные меры.

Зафиксировали далеко не единичные случаи нарушения правил советской торговли: обмер, обсчет, обвес.

Проверка госторгинспекции показала, что в сентябре 1965 года на многих предприятиях торговли и общепита имелись факты злоупотребления. Продавец магазина №20 обсчитала покупателя на 6 копеек, другой продавец этой же торговой точки — на 5 копеек. Повар столовой только в одной порции не долила 60 граммов супа, не доложила 25 граммов тушеного мяса. В магазине №25 продавец обсчитала покупателя на 64 копейки.

Огромная очередь за мясом и колбасой

Претензии к бердской торговли предъявил на сессии горсовета депутат Константинов.

-На 18 квартале, как система: закрывают магазин на 10-15 минут раньше положенного времени. Чем это объяснить? А если привозят в магазин дефицитный товар, мясо, колбасу, так очереди огромные. В это время нужно ставить двух продавцов, чтобы не создавать очередей. Ко мне часто обращаются трудящиеся города с просьбой навести порядок в магазине. Я заходил к заведующему магазином на 18 квартале, так он мне ответил, что нет продавцов. Бывают такие случаи, что придешь в детский магазин и стоишь ждешь продавца. А они соберутся в кучу и обсуждают свои дела или отвечают, что продавец сдает деньги. На 18 квартале есть домовая кухня. Там поставлены два столика. И они используются не по назначению — за ними строители распивают водку и пиво. Дружинники и работники милиции ничего не замечают, — возмущался депутат.