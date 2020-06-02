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Хапуга: Не доливала 60 граммов супа в каждую порцию повар в столовой Бердска

22:01 02.06.2020, Галина Панчева Фото: publicdomainpictures.net
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В этом году в бердской торговле были отмечены грубейшие нарушения: обсчет, обмер, обвес.

Хапуга: Не доливала 60 граммов супа в каждую порцию повар в столовой Бердска
Не все едоки в столовой замечали, что супа им налили меньше положенного

Обсчет, обвес, обмер отметила госторгинспекция в 1965 году в магазинах и столовых Бердска. Об этом рассказывают документы с 9 сессии бердского горсовета депутатов от 30 марта 1966 года, хранящиеся в отделе архивной службы.

Главный бухгалтер бердского Торга товарищ Курчугин поведал народным избранникам об итогах работы своего предприятия за 1965 год. Начал с положительных результатов.

Продали 259 тонн арбузов

Он отметил, что бердский смешанный Торг работал значительно лучше, чем в предыдущие годы: план товарооборота выполнен на 102,2%. Бердчанам продано больше товаров, чем предусмотрено, на 329 тыс. рублей. В основном за счет мяса, колбасы, сливочного масла, хлебобулочных изделий, молока.

В 1965 году не было перебоев в торговле всеми продовольственными товарами. Если они имели место, то по вине отдельных нерадивых торговых работников, подчеркнул Курчугин.

-Как никогда в прошлом году население Бердска обеспечивалось овощами и фруктами. Было продано 259 тонн арбузов, 646 тонн овощей, 215 тонн фруктов, в том числе 67 тонн винограда, 127 тонн яблок, — отметил главный бухгалтер.

Обсчитала на 6 копеек

Но в работе Торга имелось и много серьезных недостатков. Многие магазины и столовые не выполнили план товарооборота.

На некоторых предприятиях были отмечены злоупотребления. В магазине №2 допущена недостача в сумме 413 рублей, в магазине №6 — пять случаев на сумму 2870 рублей. Все недостачи были взысканы, к виновным применили соответственные меры.

Зафиксировали далеко не единичные случаи нарушения правил советской торговли: обмер, обсчет, обвес.

Проверка госторгинспекции показала, что в сентябре 1965 года на многих предприятиях торговли и общепита имелись факты злоупотребления. Продавец магазина №20 обсчитала покупателя на 6 копеек, другой продавец этой же торговой точки — на 5 копеек. Повар столовой только в одной порции не долила 60 граммов супа, не доложила 25 граммов тушеного мяса. В магазине №25 продавец обсчитала покупателя на 64 копейки.

Огромная очередь за мясом и колбасой

Претензии к бердской торговли предъявил на сессии горсовета депутат Константинов.

-На 18 квартале, как система: закрывают магазин на 10-15 минут раньше положенного времени. Чем это объяснить? А если привозят в магазин дефицитный товар, мясо, колбасу, так очереди огромные. В это время нужно ставить двух продавцов, чтобы не создавать очередей. Ко мне часто обращаются трудящиеся города с просьбой навести порядок в магазине. Я заходил к заведующему магазином на 18 квартале, так он мне ответил, что нет продавцов. Бывают такие случаи, что придешь в детский магазин и стоишь ждешь продавца. А они соберутся в кучу и обсуждают свои дела или отвечают, что продавец сдает деньги. На 18 квартале есть домовая кухня. Там поставлены два столика. И они используются не по назначению — за ними строители распивают водку и пиво. Дружинники и работники милиции ничего не замечают, — возмущался депутат.

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От редакции

Вас обсчитывали в магазинах?

Аноним, 02 июня 2020 09:25
А причем тут 1965 год?
Аноним, 02 июня 2020 11:49
Чтобы ушат холодной воды остудил слюнопускание тех, кто мечтает о создание здесь сс р и заставил задуматься тех кто родился позже, о том что в ссср не было мёдом намазано для 90% населения, а скорее наоборот!
Аноним, 02 июня 2020 12:16
Отсутствие данных об обсчетах и обвесах в Путинской России говорит о том, что Путин заставил всех работать честно. )))

Аноним, 02 июня 2020 11:49 , забыл еще про залоговые аукционы написать, как там обсчитали и обули почти все население страны с помощью чубайсят и ваучеров.
Аноним, 02 июня 2020 09:28
Мама, которой 84, спросила недавно:"А где раньше была эта еда?" Я ей просто до этого рассказала, что в магазинах всё есть.
Поросёнок Пётр, 02 июня 2020 09:50
На многих предприятиях торговли и общепита имелись факты злоупотребления, обмер, обсчет, обвес, а в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо Про убогую советскую торговлю и злоупотребления в этой сфере, можно слагать легенды.
Аноним, 02 июня 2020 10:06
Дык, вы там и остались со своим "диссиденством".
Аноним, 02 июня 2020 13:30
"Дык, вы там и остались со своим "диссиденством"."

Вы там же, не льстите себе откройте глаза. Например сможете купить в магазине, точно литр молока в пакете или бутылке? Или подумайте , почему там 950 мл вместо 1000мл, а вместо 500 мл почему то 450 мл? Слабо? А крупы где вместо 1000грамм в запаянных заводских пакетах, часто, почему то 700, 800, 900 грамм вместо привычных 1000 грамм? На этот трюк попалась не одна тысяча слабовидящих пенсионеров!
Аноним, 02 июня 2020 14:19
если раньше пачка масла была 250гр.то сегодня 180 и так во всем.Нормальная была торговля.Как сейчас обсчитывают и обвешивают,почему то никого не настораживает.Цена на продукцию,особенно с лотков всегда индивидуальна для каждого покупателя.Хочу за 100 рублей продам,хочу за 150.В зависимости кто подойдет

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