02.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

62% удалёнщиков хотят остаться работать дома после эпохи COVID-19. А вы?

11:42 02.06.2020 Фото: https://pixabay.com/
3 0

В офис не прочь вернуться 38% удаленщиков. Из них 22% готовы вернуться, если офисная жизнь будет как прежде — без новых ограничений по обработке, рассадке и т. п.

62% удалёнщиков хотят остаться работать дома после эпохи COVID 19. А вы?
Более 50% хотят остаться работать дома

Постепенно снимаются ограничения, связанные с эпидемией, и сотрудники, которых переводили на удаленку, возвращаются в офисы. Но не всем работникам это по душе. Как показал опрос сервиса поездок и путешествий Туту.ру, в котором приняло участие 2 700 респондентов, больше половины опрошенных (62%) не хотят возвращаться «к станку».

Вопрос звучал так: «Вы хотите возвращаться с удаленки в офис?». Четверть респондентов ответили, что их работа связана с постоянным присутствием на рабочем месте, они не переходили на удаленку, а 18% — остались без работы. Если их голоса исключить, то вот как распределились ответы.

Итоги опроса: «Вы хотите возвращаться с удаленки в офис?»

62% — Нет, мне понравилось работать из дома;
22% — Да, если офисная жизнь будет, как прежде — без новых ограничений по обработке, рассадке и т. п.;
16% — Да, хочу работать в офисе. Готов терпеть нововведения из-за COVID-19.

В офис не прочь вернуться 38% удаленщиков. Из них 22% готовы вернуться, если офисная жизнь будет как прежде — без новых ограничений по обработке, рассадке и т. п. А 16% так хотят обратно в офис, что их не пугают нововведения из-за COVID-19.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы готовы остаться дома?

Аноним, 02 июня 2020 11:48
НВР: А мы еще требуем поголовной чипизации, как тут требуют некоторые комментаторы, не пойми какой вакцинации не пойми от какой болезни.))
Аноним, 02 июня 2020 12:10
НВР:
Ни в коем случае!
Андрей, 02 июня 2020 12:20
А как же чай утренний и пинание времени на работе,а сплетни?Вы что?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

106 зараженных коронавирусом нашли за сутки на 2 июня в Новосибирской области
12:28 02-06-2020
106 зараженных коронавирусом нашли за сутки на 2 июня в Новосибирской области
О спасении нерожденных детей и сделавших аборты матерях молились священники в Новосибирске
12:18 02-06-2020
О спасении нерожденных детей и сделавших аборты матерях молились священники в Новосибирске
Бердск"Голова не проходит, не смогла заснуть. Это кошмар": Страдают от мощнейших магнитных бурь в мае-июне 2020 года россияне
12:15 02-06-2020
БердскЛоманулись за пособием в 14 556 рублей от Путина в центр занятости населения 1770 жителей Бердска 2
12:00 02-06-2020
Ломанулись за пособием в 14 556 рублей от Путина в центр занятости населения 1770 жителей Бердска
Раздавать обнищавшим еду и таблетки могут обязать местные власти в России 1
11:54 02-06-2020
Раздавать обнищавшим еду и таблетки могут обязать местные власти в России
Кто заплатит за ОСАГО больше и на сколько
11:46 02-06-2020
Кто заплатит за ОСАГО больше и на сколько
62% удалёнщиков хотят остаться работать дома после эпохи COVID-19. А вы? 3
11:42 02-06-2020
62% удалёнщиков хотят остаться работать дома после эпохи COVID-19. А вы?
Владимир Путин уволил начальника полиции Новосибирской области Юрия Стерликова 1
11:38 02-06-2020
Владимир Путин уволил начальника полиции Новосибирской области Юрия Стерликова
Как загадать желание в полнолуние 5 июня, чтобы исполнить заветную мечту
11:32 02-06-2020
Как загадать желание в полнолуние 5 июня, чтобы исполнить заветную мечту
За призыв к массовым беспорядкам детей получат 10 лет тюрьмы родители в России
11:30 02-06-2020
За призыв к массовым беспорядкам детей получат 10 лет тюрьмы родители в России