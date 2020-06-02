62% удалёнщиков хотят остаться работать дома после эпохи COVID-19. А вы?

В офис не прочь вернуться 38% удаленщиков. Из них 22% готовы вернуться, если офисная жизнь будет как прежде — без новых ограничений по обработке, рассадке и т. п.

Более 50% хотят остаться работать дома

Постепенно снимаются ограничения, связанные с эпидемией, и сотрудники, которых переводили на удаленку, возвращаются в офисы. Но не всем работникам это по душе. Как показал опрос сервиса поездок и путешествий Туту.ру, в котором приняло участие 2 700 респондентов, больше половины опрошенных (62%) не хотят возвращаться «к станку».

Вопрос звучал так: «Вы хотите возвращаться с удаленки в офис?». Четверть респондентов ответили, что их работа связана с постоянным присутствием на рабочем месте, они не переходили на удаленку, а 18% — остались без работы. Если их голоса исключить, то вот как распределились ответы.

Итоги опроса: «Вы хотите возвращаться с удаленки в офис?»



62% — Нет, мне понравилось работать из дома;22% — Да, если офисная жизнь будет, как прежде — без новых ограничений по обработке, рассадке и т. п.;16% — Да, хочу работать в офисе. Готов терпеть нововведения из-за COVID-19.

В офис не прочь вернуться 38% удаленщиков. Из них 22% готовы вернуться, если офисная жизнь будет как прежде — без новых ограничений по обработке, рассадке и т. п. А 16% так хотят обратно в офис, что их не пугают нововведения из-за COVID-19.