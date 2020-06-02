Владимир Путин уволил начальника полиции Новосибирской области Юрия Стерликова

Вместе со Стерликовым уволены еще четыре генерала.

Юрий Стерликов

Президент России Владимир Путин уволил начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Юрия Стерликова.

— Освободить от занимаемой должности… генерал-лейтенанта полиции Стерликова Юрия Юрьевича, начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области, — говорится в тексте указа главы государства.

О подаче рапорта об отставке начальником новосибирской полиции Юрием Стерликовым стало известно в конце апреля. Свое решение он озвучил на заседании областной коллегии МВД, не объяснив его причин.