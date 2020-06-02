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Возросло в 6 раз за май количество заболевших COVID-19 в Новосибирской области

15:12 02.06.2020
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Несмотря на стабильное место в рейтинге, общую картину ухудшает то, что число ежедневно выявляемых случаев заболевания по области превышает 100 человек.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

За май количество заболевших COVID-19 в Новосибирской области возросло в 6 раз Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) рассмотрел динамику изменений числа выявленных случаев COVID-19 в регионах СФО. Охваченный период — с 1 по 31 мая. Всего за месяц количество граждан, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция» в СФО возросло в 6,9 раза. На 1 июня в округе было официально подтверждено 16 092 случая заболевания (тогда как 1 мая отмечено 2233 случая). Новосибирская область на 6-м месте по СФО, здесь количество выявленных случаев инфекции возросло в 6 раз (на 496%), это меньше, чем в общем по округу. Однако эпидемическая обстановка в регионе значительно ухудшилась в последнюю декаду мая, ежедневный прирост заболевших превышает 100 человек, и область по числу поставленных диагнозов коронавируса (2914) уступает только Красноярскому краю, который уже перешел отметку в четыре тысячи случаев. Сейчас в регионе анализы на COVID-19 делают 11 лабораторий.

Их мощность составляет порядка 3,2 тысяч тестов в сутки. Среди регионов Сибирского федерального округа по приросту выявленных случаев инфицирования лидирует Республика Тыва. Их количество возросло за месяц в 32 раза (на 3097%), регион перешагнул отметку в 1000 заболевших. Тем не менее, Тыва активно выявляет больных коронавирусом, начиная с последней недели мая местные лаборатории проводят 1200 тестов COVID-19 в сутки, и власти планируют в ближайшее время нарастить их число до 4800 в сутки. На втором и третьем месте по приросту заболеваемости COVID-19 находятся Иркутская и Омская области. В Иркутской области число выявленных случаев выросло в 16,7 раза (на 1567%). В Омской области этот показатель составил 14,3 раза (или 1330%). Минимальный рост числа выявленных случаев за прошедший месяц был в Республике Алтай, с 32 до 132 подтвержденных диагнозов или в 3,8 раза. Это единственный регион СФО, где показатель прироста равен общероссийскому (также в 3,8 раза).

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