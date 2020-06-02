В рубрику «Сообщи свои новости» написал Владислав:

Почему на сайте администрации Бердска до сих пор не опубликованы данные о доходах чиновников за 2019 год? Насколько я знаю, данные должны быть опубликованы до 1 июня. Прошу разобраться, а так же планирую обратиться в прокуратуру, чтобы наказание понесли все ответственные.