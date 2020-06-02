Видела женщину на Красной Сибири. Упакована в ковидный костюм

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мила:

Сейчас у подъезда Красной Сибири (мы не можем сообщать номер дома — редакция) видела женщину, упакованную в ковидный костюм, но садилась она в серую легковушку. Я чего-то не знаю? Просто мама там живет, волнуюсь.