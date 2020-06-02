В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мила:
Сейчас у подъезда Красной Сибири (мы не можем сообщать номер дома — редакция) видела женщину, упакованную в ковидный костюм, но садилась она в серую легковушку. Я чего-то не знаю? Просто мама там живет, волнуюсь.
Видела женщину на Красной Сибири. Упакована в ковидный костюм
Я чего-то не знаю? Просто мама там живет, волнуюсь.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мила:
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Конечно видели, ковидные тетки сейчас повсюду. Скоро в ходу будут армейские костюмы химзащиты.
Посмотрите на ютубе клип под названием: "У нас масочный!"