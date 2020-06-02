Белеют листья у рассады помидоров: причины, лечение, как избежать?

Заметив изменения окраса листвы у молодых растений, выявляют, из-за чего такое произошло. После этого приступают к устранению, так как дорог каждый день.

При выращивании рассады даже у опытных огородников могут возникать проблемы. Одна из них — белые пятна на листьях томатов, постепенно переходящие на стебли и побеги кустиков

Белеют листья у рассады помидоров — что делать и почему они появляются

Помидоры не относятся к прихотливым, капризным культурам. Достаточно соблюдать правила агротехники и обеспечить полноценный уход растениям, но предусмотреть все невозможно. При выращивании рассады даже у опытных огородников могут возникать проблемы. Одна из них — белые пятна на листьях томатов, постепенно переходящие на стебли и побеги кустиков.

Причины такого явления разные, поэтому основная задача — выявить их природу, а затем оперативно заняться устранением. Игнорировать проблему недопустимо, так как томаты могут быть поражены опасной инфекцией. Даже если причина — не болезнь, а лишь нарушения в режиме питания или освещения растений, необходимо как можно быстрее исправить ситуацию. Чем скорее решится вопрос, тем здоровее будет рассада любимого овоща.

Причины побеления листьев

Обычно помидорную рассаду дачники выращивают на подоконниках, балконах, лоджиях собственных квартир. Редко у кого-то есть возможность посадки растений в теплицах или специальных парниках, где проще создать для культуры благоприятные условия. В помещениях приходится сооружать дополнительные полки, подставки на окнах, подсветку, чтобы обеспечить оптимальный микроклимат, освещение, влажность. После всех хлопот и стараний понятно огорчение огородников, заметивших белые пятна на рассаде томатов. Чаще всего проблема вызвана:

ожогами от солнечных лучей. Близко поставленные к оконным стеклам горшочки с помидорами в жаркие дни обжигает яркое палящее солнце. Особенно часто такое происходит с рассадой, высаженной в теплицу или на гряды открытого грунта без предварительного закаливания. Листья покрываются белесыми крапинками, растения вянут, останавливаются в развитии;

нехваткой микроэлементов. Побеление листовых пластин вызывает дефицит бора в земле; грибковыми инфекциями. Перечень большой, основные заболевания — септориоз, мучнистая роса, кладоспориоз;

вирусами. Бледные пятна, переходящие затем в желтые, могут быть признаком мозаики томатов.

В зависимости от причины выбирают способы лечения и устранения проблемы. Чтобы не допускать появления белых пятен на листьях, важно проводить профилактические опрыскивания помидорной рассады, использовать качественные семена при посадке, дезинфицировать грунт.

Причины и способы борьбы

Заметив изменения окраса листвы у молодых растений, выявляют, из-за чего такое произошло. После этого приступают к устранению, так как дорог каждый день.

Солнечный ожог

Получить опасный «привет» от ярких солнечных лучей томаты могут на подоконнике, в парнике, на балконе или лоджии, при высадке на постоянное место. Если нет притенения, рассада стоит целый день на южном подоконнике или оказалась на грядке (в теплице) без подготовки и закалки, то ожоги неминуемы.

Теплолюбивой культуре необходимо солнце, но она серьезно страдает от агрессивных солнечных лучей. Проявляется это побелением макушки растения, отмиранием тканей. Листочки словно обожжены, бледнеют, увядают, скручиваются.

Ожоги появляются при неправильных поливах, когда вода попадает не только под корень рассады, но и на листики. Капли, как линзы, фокусируют лучи, после чего появляются опасные точечные ожоги. Что делать: если пятна появились, то растения опрыскивают любым стимулятором роста, убирают в полутень, прикрывают окна бумагой, тюлем; чтобы не допустить ожоги, томаты поливают только под корешок, перед высадкой и выносом из помещений постепенно приучают к новым условиям, временно прикрывают высаженную рассаду в теплице или на грядках (на 3-4 дня для адаптации). Сильно поврежденные листочки рекомендуется удалить.

На заметку! В качестве стимулятора роста подойдет раствор «Эпин Экстра».

Недостаток питания

Нередко белеют листья у рассады помидоров из-за дефицита таких элементов, как, например, железо. Замедляется рост, молодые листочки светлеют, оставаясь зелеными лишь по краям (кайма). Побеление — признак острого дефицита железа, так как на начальной стадии пластины лишь слегка желтеют. Проявляется обычно в рассадный период, когда растения круглосуточно стоят под лампами. Излечить просто: опрыскать кустики в период досвечивания 0,5 % раствором железного купороса. Светло-зеленые листья — не всегда признак заболевания или ожога. Иногда верхушки молодых помидоров бледнеют из-за недостатка в грунте азота. Исправить ситуацию помогут подкормки комплексными удобрениями, замена старого грунта качественным сбалансированным составом.

Грибковые болезни

Если резко побелели листья, то, возможно, у вас серьезная проблема — рассада помидор заражена инфекцией. Среди самых распространенных: кладоспориоз; септориоз; мучнистая роса.

Бурая пятнистость (кладоспориоз) проявляется на нижней стороне листа коричневыми пятнами, верхняя при этом светлеет, а пластины скручиваются.

Лечение: удаление поврежденных вялых растений из общих ящиков; опрыскивание рассады (на стадии белых пятен) раствором йода (на 5 л воды берут 18-20 капель препарата), добавляют немного сыворотки или молока для прилипания; пересаживают растения в новый грунт; дезинфицируют почву в ящиках или горшочках «Фитоспорином» (эффективен в сухом виде как опудривание).

Немало проблем доставляет мучнистая роса, проявляющаяся часто на распикированных томатах. Основной признак — белый, похожий на мел или муку налет на верхней части листочков. Затем листья вянут, опадают. Болезнь возникает из-за повышенной влажности грунта в ящиках, высокой температуры в помещении, а также при загущенных посадках. Нередко причина инфекции — избыток в питательном грунте азота, больные комнатные растения.

На заметку! Грибок при благоприятных условиях быстро переходит на рассаду других культур: перца, баклажанов.

Важно как можно быстрее начать лечение, предварительно удалив больные экземпляры. Для рассады в домашних условиях применяют безопасные для человека народные средства: настой древесной золы.

На 5 литров воды берут 0,5 кг просеянной золы, настаивают несколько дней. Процеживают и опрыскивают посадки; раствор хозяйственного мыла. 100 г стружки смешивают с содой (50 г), добавляют смесь в теплую воду (8 литров), перемешивают, процеживают. Обмывают раствором обе стороны листа до полного исчезновения пятен.

Для молодых растений в теплицах и парниках при сильном заражении допускается использование биопрепаратов и химических фунгицидов. Из последних высокую эффективность показали «Топаз», «Тиовит Джет». Из биологических препаратов хорошо зарекомендовали себя «Гумат», «Фузаксин», «Бактофит».

Любое средство разводят строго по инструкции, соблюдая пропорции. При нарушении режима выращивания томатов возникает болезнь септориоз (белая пятнистость).

Основные признаки:

появление на листочках многочисленных белых пятен;

изменение цвета — из светлых пятна становятся бурыми, по краям намечается коричневая окантовка.

Без принятия оперативного лечения мелкие листики, побеги засыхают, осыпаются. Кустики моментально гибнут.

Лечение:

в 5 литрах воды разводят примерно половину стакана поваренной соли, размешивают.

Опрыскивают рассаду 2-4 раза в 6-8 дней; пять головок чеснока измельчают, заливают теплой водой (5 литров), настаивают пару часов.

Обязательно процеживают, обрабатывают томаты через день; опрыскивание растворами биопрепаратов «Фитоспорин-М», «Планриз». Из «химии» подойдут «Танос», «Ревус Топ», но такие средства используют только для тепличной рассады.

Побеление листьев и появление характерных пятен — признак того, что помидорная рассада поражена вирусом мозаики. Это один из самых заразных фитопатогенов, эффективного лечения от него нет.

Рассада поражается при использовании зараженного питательного грунта, при пикировке. Одна из причин — посев инфицированных семян. Мозаика распространяется быстро.

Сопутствующие условия:

избыточная влажность грунта в емкостях;

сквозняки в помещении;

загущенные посадки в общих ящиках.

После побеления листочков наблюдается их деформация, морщинистость поверхности, истончение побегов. На нижней стороне на поздних стадиях болезни появляются наросты. Что делают:

сразу же удаляют из ящиков подозрительные растения, сжигают;

меняют грунт в ящиках (если там растут другие помидоры);

дезинфицируют почву раствором перманганата калия (5%);

опрыскивают здоровую рассаду раствором кислого молока или сыворотки (1 л на 10 л воды) с добавлением одной столовой ложки мочевины;

подкармливают рассаду микроэлементами.

Источник: https://sait-pro-dachu.ru