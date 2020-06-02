Каким будет лето-2020 в Сибири и Бердске?

В первой декаде июня мы предполагаем, что и в течение месяца температура будет ниже нормы по западной половине Новосибирской области. В июле температура будет близкой к средним многолетним значениям. В августе температурный фон по востоку региона ожидается выше нормы на 1 градус.

Лето 2020 обещает обойтись без аномалий по температуре и осадкам в Новосибирской области

Какое лето ожидает жителей Новосибирской области, рассказала начальник Гидрометцентра «Западно-Сибирского УГМС» Анна Лапчик на пресс-конференции ТАСС. Аномальная жара ушла окончательно, и погода в июне, июле и августе в Новосибирской области будет спокойной. Самым холодным месяцем станет июнь, самым теплым – август.

«В связи с достаточно прохладной погодой в первой декаде июня мы предполагаем, что и в течение месяца температура будет ниже нормы по западной половине Новосибирской области. На остальной территории температурный фон будет близок к климатической норме, осадки в пределах нормы», – рассказала Лапчик.

В июле температура также будет близкой к средним многолетним значениям. Обильные осадки, превышающие норму, наиболее вероятны по западной половине Новосибирской области. В августе температурный фон по востоку региона ожидается несколько выше нормы – на 1 градус. По западу он будет близок к климатической норме. Месячное количество осадков – тоже в пределах средних многолетних значений.

Не преподнесет сюрпризов и сентябрь. «Несмотря на то, что в целом в прогнозе ожидаются значения температуры и осадков, близкие к норме, это не отрицает того, что в течение летнего периода, безусловно, будут волны и жаркой погоды, и более прохладной. В целом лето ожидается достаточно спокойное, период аномально жаркой погоды мы, вероятнее всего, уже прошли», – констатировала синоптик.