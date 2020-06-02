Проиграл праймериз «Единой России» спикер горсовета Бердска депутату от КПРФ перед выборами в заксобрание Новосибирской области

Председатель горсовета Бердска Валерий Бадьин пробовал свои силы на округе №12

Тройку списка партии «Единая Россия», которая возглавит выборную компанию в Законодательное Собрание Новосибирской области, составили губернатор Андрей Травников, депутат Государственной думы Александр Карелин и спикер регионального парламента Андрей Шимкив, — объявили сегодня, 2 июня, на заседании оргкомитета по предварительному голосованию.

Как сообщил во время заседания оргкомитета первый заместитель секретаря новосибирского отделения «Единой России» Андрей Панфёров, решение по тройке ранее было одобрено на президиуме областного политсовета ЕР.

Как стало известно, список «Единой России» в Законодательное собрание Новосибирской области возглавит губернатор Андрей Травников. Под номером два — депутат Государственной думы Александр Карелин, спикер регионального парламента, руководитель избирательного штаба новосибирских единороссов Андрей Шимкив идет под номером три.

Некоторые из действующих депутатов от «ЕР» не пошли на праймериз (Юрий Бугаков, Владислав Кошкин, Алексей Варющенков, Анатолий Григорьев, Татьяна Есипова, Борис Прилепский из Бердска, Дмитрий Терешков и Юрий Шпаков), а Александра Семенюка, который заявился на предварительное голосование, в итоге не оказалось в итоговом списке кандидатов на округе №1. Действующий депутат от КПРФ Ирина Диденко пошла на праймериз «ЕР» и выиграла на округе №12 у спикера бердского горсовета Валерия Бадьина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Бадьин пробовал свои силы на областном округе №12,где сейчас депутатом является Борис Прилепский. Борис Васильевич решил завершить свою политическую карьеру. Он не собирается баллотироваться на следующий срок.

Подводя итоги прошедших праймериз, секретарь регионального отделения ЕР, губернатор Андрей Травников выразил уверенность, что «благодаря связке с Карелиным и Шимкивом, который своей работой на посту председателя Заксобрания продемонстрировал, что „ЕР“ не намерена злоупотреблять правом большинства, удастся успешно выступить на выборах в сентябре».

Глава региона также отметил высокую активность жителей региона на предварительном голосовании. «Сельские территории более активно голосовали, несмотря на то, что формат был электронный, — оценил Андрей Травников. — Наш регион вошел в тройку лидеров по числу участников предварительного голосования партии «Единая Россия». Назову значимую цифру — почти 4 процента от общего числа избирателей участвовали в предварительном голосовании. Несмотря на то, что мы не ставили перед собой задачу искусственной ротации существующего депутатского корпуса, обновление значительное, в том числе, и большое количество новых лиц, участников предварительного голосования». Глава региона добавил, что и активность кандидатов была высокой и на предварительном голосовании муниципальных выборных кампаний – до девяти человек на одно место.

Депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин уверен, что пандемия коронавируса внесла свои изменения в предварительное голосование. «Дистанционный режим предполагает быстрый отклик от выборщиков, — уточнил Александр Карелин. — Сегодня сложилась слитная, деятельная команда. Андрей Александрович Травников принял на себя сложные обязательства секретаря регионального политсовета. Андрею Ивановичу Шимкиву приходится уравновешивать разнопартийный состав областного парламента. Надеюсь, что и мой опыт пригодится». Законодатель остановился на сотрудничестве с добровольческими организациями, включая волонтерский центр «Единой России», акцию взаимопомощи «Мы вместе» от ОНФ. «Это и движение «Сделай выбор», в рамках которого мы ведем проекты, — добавил Александр Карелин. — Надеюсь, что люди, которые придут в эти проекты, будут нашими соратниками и после 13 сентября. Это люди, готовые действовать, жить достойно и принимать на себя ответственность».

Комментируя свое присутствие в тройке, спикер регионального парламента Андрей Шимкив, который стал лидером в общем голосовании и на родном округе №13 (как и на праймериз в 2015 году), подчеркнул, что почти треть участников предварительного голосования были беспартийными, либо сторонниками «Единой России». «Я тоже не являюсь членом партии, но на протяжении уже 15 лет вхожу во фракцию «Единая Россия» в Законодательном Собрании. Наша страна отличается тем, что в ней всегда консолидируются здоровые силы, которые способны вести в нужном направлении область, город, село. Чтобы все отрасли, все направления поступательно развивались. Надеюсь, что единой командой мы втроем — общими усилиями — сможем консолидировать, сплотить вокруг себя всех активных людей. Всех тех, кто хочет только блага для нашей родной области, тех, кто готов заниматься реальными делами», — подытожил Андрей Шимкив.

Масштабная региональная кампания, в том числе, выборы в горсовет Новосибирска и Законодательное Собрание Новосибирской области, намечена на сентябрь 2020 года.