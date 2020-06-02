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Когда ударит ядерным оружием Россия, установил Путин

21:22 02.06.2020 Фото: publication.pravo.gov.ru
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Применение ядерного удара является «крайней вынужденной мерой», подчеркивается в указе президента, подписанном 2 июня 2020 года.

Когда ударит ядерным оружием Россия, установил Путин
Россия может пойти на ядерный удар в случае посягательства на критически важные военные объекты

Россия может пойти на ядерный удар в случае воздействия противника на критически важные объекты в стране, вывод из строя которых помешает ответить на агрессию. Об этом говорится в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, которые 2 июня своим указом утвердил президент России Владимир Путин.

«Условиями, определяющими возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия, являются… воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил», — говорится в документе.

Другими условиями называются поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников, применение противником ядерного оружия, а также агрессия с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено «само существование государства».

В документе подчеркивается, что РФ рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания. Применение его является «крайней вынужденной мерой».

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