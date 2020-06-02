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Спецназ застрелил подозреваемого в краже обоев в Екатеринбурге. На видео попали последние минуты жизни убитого

22:17 02.06.2020 Фото: e1.ru
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Продавец обоев заявил в полицию о краже четырех рулонов. В полночь к 27-летнему уральцу пришли вооруженные люди. После убийства в твиттере запустили хэштег #RussianLivesMatter («Жизни россиян имеют значение») с осуждением полицейского насилия.

Спецназ застрелил подозреваемого в краже обоев в Екатеринбурге. На видео попали последние минуты жизни убитого
Врывались в квартиру, расстреляв дверь

В ночь на 1 июня бойцы СОБР ворвались в квартиру 27-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Таушканова, которого заподозрили в краже обоев, и застрелили его. При этом мужчина отрицал, что крал обои. В Росгвардии заявили, что он угрожал спецназу автоматом Калашникова, поэтому было принято решение открыть огонь. После убийства молодого человека в твиттере запустили хэштег #RussianLivesMatter («Жизни россиян имеют значение») с осуждением полицейского насилия.

31 мая продавец строительного магазина «Лео» обратился в полицию и сообщил, что у него из магазина украли четыре рулона обоев общей стоимостью восемь тысяч рублей. По его словам, молодой человек схватил четыре рулона с ближайшей к выходу стойки. Очевидец рассказал, что он также напал на кассира, приставил нож к охраннику и ударил покупателя, который оказался полицейским. В итоге мужчина добежал до дома и заперся в квартире, на место приехали полицейские.

По словам отца мужчины Анатолия, вскоре силовики приехали к нему домой и поинтересовались, есть ли у него ключи от квартиры сына на улице Рассветной. Тот ответил, что есть, и вместе с полицейскими поехал к сыну.

«[Я] открыл своими ключами. Он меня пустил, а их не пустил. Начал с ним разговаривать: „Мне говорят, ты обои какие-то украл“. Он ответил: „Ничего я не крал. Я взял обои, заплатил. А за мной какие-то бандиты погнались, бать“. Оказывается, это охрана была. Что там случилось, не знаю. Он очень расстроен был, сильно расстроен. Сидел со мной, в стрессе. Тишина была. Потом смотрю: стали стучаться. Я говорю: „Не стучите, что вы там стучитесь?!“ А ему сказал: „Сиди здесь, не ходи никуда»», — рассказывает отец убитого.

К полуночи на место приехали и бойцы Росгвардии. По словам Анатолия, когда они сломали дверь и ворвались, его сын вышел в коридор и брызнул из перцового баллончика в лицо одному из бойцов СОБР. В ответ они его застрелили, передает E1.ru.

E1.ru описывало другую версию событий. По версии издания, молодой человек вышел из квартиры только однажды: около 22:30, когда впустил в квартиру отца. Тогда же он прыснул из баллончика в лицо участковому, после чего тот вызвал подкрепление из СОБР.

В комментарии E1.ru Росгвардия заявила, что при штурме убитый держал в руках «предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБРа и вел себя агрессивно». В ведомстве подчеркнули, что тот «совершил не какое-то мелкое преступление, мол, украл всего несколько рулонов обоев, а тяжкое — разбойное нападение», а ранее был судим по делу о наркотиках. Кроме того, в квартире нашли два ножа, арбалет, газовый баллончик и автомат для страйкбола. При этом мать Таушканова утверждает, что информация о судимости неправда.

Позже Росгвардия ответила на запрос «Медиазоны» и заявила, что уралец направлял на бойцов спецназа автомат Калашникова.

«Сотрудники СОБР при входе в квартиру увидели направленный на них автомат Калашникова, учитывая складывающуюся обстановку, а также угрозу жизни и здоровью сотрудников было принято решение на открытие огня», — сказано в ответе ведомства.

После того, как об убийстве уральца написали СМИ, в твиттере запустили хэштеги #полицияубивает и #RussianLivesMatter («Жизни россиян имеют значение») по аналогии с #BlackLivesMatter — американским движением, выступающим против полицейского насилия в отношении темнокожего населения. #RussianLivesMatter держится в топе твиттера с более чем 13 тысячами упоминаний. Под ним рассказывают истории убитых силовиками россиян и требуют от властей реакции на произошедшее — хотя бы таких же неодобрительных заявлений, как по поводу действий американской полиции.

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От редакции

Адекватная расправа?

Аноним, 02 июня 2020 23:54
Расправа адекватная. Если купил обои-покажи чек. Если украл- садись в тюрьму. Оказалось сопротивление- как повезет...

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