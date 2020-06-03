Открыть больницы велел Путин после 10 июня Минздраву

Он обязал минздрав обеспечить сохранение резерва коечного фонда для лечения больных COVID-19 в медучреждениях страны для того, чтобы в случае возникновения роста заболеваемости инфекцией оказать необходимую помощь.

Столичный мэр Сергей Собянин в ходе совещания с Путиным 27 мая заявил, что больше половины коек в городских больницах для пациентов с коронавирусом свободны

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание населению плановой медицинской помощи, в том числе и высокотехнологической. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 1 июня.

«Возобновление плановой работы федеральных и региональных медицинских организаций по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению Российской Федерации», — отмечается в документе.

Ответственным за исполнение поручения назначен глава Минздрава Михаил Мурашко. Доклад об итогах проведения соответствующих мероприятий должен быть предоставлен Путину до 10 июня.

Также российский лидер обязал министерство обеспечить сохранение резерва коечного фонда для лечения больных COVID-19 в медучреждениях страны для того, чтобы в случае возникновения роста заболеваемости инфекцией оказать необходимую помощь. Ответственным за исполнение также назначен глава ведомства.