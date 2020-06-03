03.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Открыть больницы велел Путин после 10 июня Минздраву

08:30 03.06.2020 Фото: pixabay.com
0

Он обязал минздрав обеспечить сохранение резерва коечного фонда для лечения больных COVID-19 в медучреждениях страны для того, чтобы в случае возникновения роста заболеваемости инфекцией оказать необходимую помощь.

Открыть больницы велел Путин после 10 июня Минздраву
Столичный мэр Сергей Собянин в ходе совещания с Путиным 27 мая заявил, что больше половины коек в городских больницах для пациентов с коронавирусом свободны

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание населению плановой медицинской помощи, в том числе и высокотехнологической. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 1 июня.

«Возобновление плановой работы федеральных и региональных медицинских организаций по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению Российской Федерации», — отмечается в документе.

Ответственным за исполнение поручения назначен глава Минздрава Михаил Мурашко. Доклад об итогах проведения соответствующих мероприятий должен быть предоставлен Путину до 10 июня.

Также российский лидер обязал министерство обеспечить сохранение резерва коечного фонда для лечения больных COVID-19 в медучреждениях страны для того, чтобы в случае возникновения роста заболеваемости инфекцией оказать необходимую помощь. Ответственным за исполнение также назначен глава ведомства.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Коронавирус отступает?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВыпала с 8 этажа и разбилась насмерть женщина в Бердске
08:35 03-06-2020
Выпала с 8 этажа и разбилась насмерть женщина в Бердске
Открыть больницы велел Путин после 10 июня Минздраву
08:30 03-06-2020
Открыть больницы велел Путин после 10 июня Минздраву
Будет ли принудительной вакцинация от коронавируса в России? Есть ли противопоказания к прививке от коронавируса? 28
22:50 02-06-2020
Будет ли принудительной вакцинация от коронавируса в России? Есть ли противопоказания к прививке от коронавируса?
БердскВодитель автобуса Бердска: Я прошу, наденьте маски перед входом в транспорт! А всем наплевать 6
22:45 02-06-2020
Водитель автобуса Бердска: Я прошу, наденьте маски перед входом в транспорт! А всем наплевать
БердскПощады не будет: Оценили дороже черный Peugeot задушенной Ирины Синельниковой из Бердска. Убийцы ждут прений и приговора 3
22:30 02-06-2020
Пощады не будет: Оценили дороже черный Peugeot задушенной Ирины Синельниковой из Бердска. Убийцы ждут прений и приговора
Даты Родительских суббот в 2020 году: как правильно поминать усопших 11
22:25 02-06-2020
Даты Родительских суббот в 2020 году: как правильно поминать усопших
БердскПомоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям Бердска 2
22:25 02-06-2020
Помоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям Бердска
Лунный календарь посадки рассады на июнь 2020 года: что посадить с 1 по 10 июня 4
22:22 02-06-2020
Лунный календарь посадки рассады на июнь 2020 года: что посадить с 1 по 10 июня
Спецназ застрелил подозреваемого в краже обоев в Екатеринбурге. На видео попали последние минуты жизни убитого 1
22:17 02-06-2020
Спецназ застрелил подозреваемого в краже обоев в Екатеринбурге. На видео попали последние минуты жизни убитого
Мощнейшая вспышка за последние 3 года разорвала Солнце 1 июня 2020 года. Волна идет к земле 1
22:16 02-06-2020
Мощнейшая вспышка за последние 3 года разорвала Солнце 1 июня 2020 года. Волна идет к земле