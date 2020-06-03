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Муж уехал на работу: Почему выпала из окна 5 этажа 58-летняя жительница Бердска, выясняет СК

22:01 03.06.2020 Фото: pixabay.com
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3 июня около 8 часов утра возле одного из домов по улице Островского обнаружено тело бердчанки с травмами, характерными при падении с высоты.

Муж уехал на работу: Почему выпала из окна 5 этажа 58 летняя жительница Бердска, выясняет СК
В тот момент, когда женщина выпала из окна, ее супруг был на работе

3 июня 2020 года около 8 часов утра возле одного из домов по улице Островского в городе Бердск обнаружено тело 58-летней женщины с травмами, характерными при падении с высоты. По данному факту следственным отделом по городу Бердск СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что погибшая женщина проживала в указанном доме в квартире, расположенной на 5 этаже. В тот момент, когда женщина выпала из окна, ее супруг был на работе. В настоящее время следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. Для определения точной причины смерти женщины назначено судебно-медицинское исследование. Проводятся опросы родственников погибшей и жильцов указанного дома. По результатам доследственной проверки органами следствия будет принято процессуальное решение.

Источник: nsk.sledcom.ru

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От редакции

Соболезнуем.

Владимир, 03 июня 2020 22:52
Второй случай за 2 недели. Жесть (

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