Закрепить удаленку для работников трудовом кодексе попросили депутаты Москвы

Новый закон позволит не только законодательно закрепить специальную возможность работника временно или частично выполнять свои функции в дистанционной форме, но и установить обязательные условия работы.

Мосгордума хочет расписать как должна выполнятся удаленная работа

Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе нормы временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме, следует из базы данных нижней палаты парламента.

«В целях правового регулирования указанных вопросов законопроектом предлагается закрепить норму, прямо указывающую на то, что в трудовом до­говоре (приложении к нему либо отдельном соглашении сторон, заключаемом в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового до­говора) в качестве одного из дополнительных условий может предусматриваться возможность временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме», — говорится в в пояснительной записке.

Законопроектом также предлагается установить, что в случае если трудовой договор предусматривает указанную возможность, в нем, в приложении или дополнительном соглашении к нему должен быть определен ряд дополнительных условий. Такими условиями являются: срок, в течение которого работник временно выполняет работу в дистанционной форме, или график, со­гласно которому работник частично выполняет работу в дистанционной форме, условия выполнения работы в дистанционной форме, в том числе ре­жим рабочего времени, способы и средства связи работника и работодателя, порядок обеспечения работника средствами и предметами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей, или предоставления соответствующей компенсации, порядок представления работником результатов выполненной работы и их приема работодателем.

По мнению разработчиков, принятие законопроекта позволит не только законодательно закрепить специальную возможность работника временно или частично выполнять свои функции в дистанционной форме, но и установить обязательные условия, которые должны быть определены сторонами при принятии соответствующего решения.

«Это позволит обеспечить четкость и однозначность законодательных предписаний и, следовательно, реальные гарантии соблюдения прав и обязанностей работников и работодателей», — говорится в материалах.

Ранее о планах внести аналогичных законопроект заявляли депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме. Первый зампред фракции Андрей Исаев сообщал РИА Новости, что внесение в Госдуму проекта поправок в Трудовой кодекс РФ запланировано на начало июня. Исаев также заявлял, что поправками планируется отрегулировать время работы, оплату труда, обеспечение рабочего места сотрудника и ведение электронного документооборота.

Источник: РИА Новости