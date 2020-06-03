Выпала из окна 8-го этажа и разбилась насмерть 58-летняя женщина в Бердске
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Выпала из окна 8-го этажа и разбилась насмерть 58-летняя женщина в Бердске

11:43:436/3/2020
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Трагедия произошла сегодня, 3 июня, утром в доме №81 по улице Островского.

Тело несчастной было обнаружено, как сообщает пресс-служба СКР региона, 3 июня около 8 часов утра. Следователями установлено, что женщине было 58 лет. На обнаруженном теле были травмы, «характерные при падении с высоты».

— Предварительно установлено, что погибшая женщина проживала в указанном доме в квартире, расположенной на 5 этаже, — информируют в пресс-центре СКР по Новосибирской области.

Вместе с тем, как сообщили «Свидетелю» жильцы дома, женщина упала с 8-го этажа многоэтажки.

— Тело лежало со стороны улицы Кирова, недалеко от тротуара.

— В тот момент, когда женщина выпала из окна, ее супруг был на работе. В настоящее время следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. Для определения точной причины смерти женщины назначено судебно-медицинское исследование.

В настоящее время следователи проводят опросы родственников погибшей и жильцов дома №81 по улице Островского, замечают в СКР. По результатам доследственной проверки органами следствия будет принято процессуальное решение.

Источник: svidetel24.info

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