Как пройдет голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года, объяснил ЦИК

По сравнению с прежней практикой и учитывая специфику эпидемиологической обстановки, ЦИК России расширил и разнообразил алгоритмы общероссийского голосования.

14 марта 2020 года был принят Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации

1 июня 2020 года Президентом России подписан Указ, определивший дату проведения общероссийского голосования – 1 июля 2020 года.

В ходе заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 2 июня 2020 года был представлен обновленный Порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

«Какое будет принято решение по поправкам в главный закон нашей страны предстоит определить нашим гражданам, тем, кто сочтет для себя важным 1 июля прийти и проголосовать, – отметила Элла Памфилова. – Только основываясь на этом решении, поправки вступят в силу. Это была добрая воля Президента».

14 марта 2020 года был принят Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, которым полномочия по подготовке и проведению общероссийского голосования были возложены на систему избирательных комиссий. С этого момента последовательно ведется подготовка ко дню голосования.

«Когда голосование было отложено в силу объективных причин, 27 марта 2020 года мы своим постановлением, подчеркну, приостановили те процедуры, которые были непосредственно связаны с датой голосования. Все остальные действия мы продолжали осуществлять, не нарушая режима самоизоляции. Была проведена большая работа, что в нынешних условиях позволяет нам возобновить все действия, наверстать темпы подготовки с учетом назначения новой даты голосования», – пояснила глава Центризбиркома и заверила, что все необходимые требования и мероприятия будут выполнены к старту голосования.

«С учетом главного приоритета проведения голосования – сохранности жизни и здоровья наших граждан – мы сделали акцент именно на мерах профилактики рисков. Мы изучили зарубежный опыт проведения голосования в условиях пандемии. Отмечу, не менее 11 стран имеют такую практику: это Южная Корея, Япония, Ирландия, Австралия, Канада, Польша, Германия, Франция, Доминиканская Республика, Израиль, ряд штатов США», – рассказала Элла Памфилова.

Говоря о международной электоральной практике, глава ЦИК России отметила, что были изучены различные механизмы голосования и, к примеру, предусмотренное законодателем голосование по почте было забраковано российскими организаторами выборов как вид голосования, не обеспечивающий достаточную достоверность волеизъявления граждан. Многое из того, что в других странах применялось впервые, известно и применяется в Российской Федерации в течение нескольких лет – голосование до дня голосования, голосование вне помещения для голосования, а технология голосования по месту нахождения («Мобильный избиратель») не находит аналогов в мире.

«Основная задача организаторов голосования – обеспечение достоверности и легитимности итогов голосования, – подчеркнула глава Центризбиркома. – Мы видим решение этой задачи в создании максимально удобных и доступных условий для голосования наших граждан, максимальной открытости и прозрачности процедур голосования, обеспечении полномасштабного общественного контроля, обязательном присутствии наблюдателей при проведении всех, подчеркиваю, форм голосования».

Совместно с Роспотребнадзором разработаны рекомендации для избирательных комиссий в целях профилактики риска распространения инфекционных заболеваний и методические материалы по проведению голосования с учетом эпидемиологической обстановки.

«Основная задача организаторов голосования – обеспечение достоверности и легитимности итогов голосования, – подчеркнула глава Центризбиркома. – Мы видим решение этой задачи в создании максимально удобных и доступных условий для голосования наших граждан, максимальной открытости и прозрачности процедур голосования, обеспечении полномасштабного общественного контроля, обязательном присутствии наблюдателей при проведении всех, подчеркиваю, формах голосования».

Элла Памфилова заверила, что все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица (включая наблюдателей, представителей средств массовой информации), находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, санитайзерами).

«Будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений для голосования, чтобы исключить малейшую вероятность заражения. При входе на участок будет организован температурный контроль», – рассказала Председатель ЦИК России. – Кроме вышеперечисленного, на участках будут разведены потоки голосующих на выход и на вход, они не будут пересекаться».

«Мы отказались от подомовых обходов, чтобы не вызывать дополнительные опасения и не создавать риски для здоровья граждан. Чтобы исключить возможность физических контактов, сделали акцент на бесконтактные способы информирования граждан о голосовании. Это ролики на телевидении и в Интернете, наружная реклама (плакаты, памятки), информационные кластеры в сети Интернет, наш сайт-агрегатор Конституция2020.рф, сайт ЦИК России, Информационно-справочный центр ЦИК России, операторы которого за время работы уже приняли свыше 2500 обращений», – рассказала Элла Памфилова.

Глава Комиссии представила фрагменты обновленного брендбука информационной кампании: плакаты и листовки разных форматов с информацией о месте и времени голосовании, о механизме «Мобильный избиратель», голосовании вне помещения для голосования, о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия участников голосования.

По сравнению с прежней практикой и учитывая специфику эпидемиологической обстановки, ЦИК России расширил и разнообразил алгоритмы общероссийского голосования.

В частности, будет предусмотрено проведение голосование до дня голосования.

«Мы не называем это досрочным голосованием, так как есть отличия, и мы остановились на такой формулировке, – уточнила Председатель ЦИК России. – Так, участники голосования в течение 6 дней до дня голосования, то есть с 25 июня до 30 июня могут прийти на участок для голосования и отдать свой голос. Комиссия работает, наблюдатели присутствуют, мы просто разводим потоки граждан, чтобы избежать большого скопления людей. Будет обеспечена тайна голосования и прозрачность процедур».

Будет реализован алгоритм проведения голосования вне помещения для голосования.

«Голосование вне помещения для голосования будет проходить, в том числе, на придомовых территориях, а также в населенных пунктах, в которых отсутствуют участки для голосования. Голосование будет проводиться в течение этих же 6 дней до дня голосования. Этот вид голосования будет проводиться до дня голосования, в день голосования оно проводиться не будет», – отметила глава ЦИК России.

Также будет доступно бесконтактное голосование на дому, голосование граждан, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам:

«Не нужно никаких заявлений, достаточно звонка в комиссию, оговаривается удобное время для голосования. Вы даже можете передать свою просьбу о желании проголосовать на дому через волонтеров или ваших знакомы. Также соответствующее обращение можно подать через портал Госуслуг», – рассказала об особенностях голосования на дому Элла Памфилова.

Комиссия выезжает для организации голосования на дому в обязательном сопровождении наблюдателей. Возможно и присутствие СМИ, если участник голосования не будет против. Участнику голосования выдается так называемый комплект для голосования на дому, который включает в себя бюллетень, бланк заявления о голосовании на дому, защитную маску, перчатки, авторучку. Члены комиссии и наблюдатели во время голосования соблюдают санитарное дистанцирование. Гражданин заполняет бюллетень дома и расписывается в заявлении о голосовании вне помещения за полученный бюллетень, затем опускает бюллетень в переносной ящик для голосования и опускает заявление в специальный отсек.

«Важно, что мы разводим голосование во времени и пространстве с помощью этих алгоритмов при условии тотального общественного контроля», – резюмировала она.

Председатель ЦИК России также отметила, что будет возможность реализовать дистанционное электронное голосование.

«Позиция ЦИК России в этом вопросе неизменна – мы за постепенность. У дистанционного электронного голосования есть потенциал, но не взамен традиционному голосованию. Мы можем предложить разные формы голосования, а право выбора остается за гражданином. Те регионы, которые хотят провести дистанционное электронное голосование, могут подавать заявки в ЦИК, мы разработали критерии их отбора. Отбор будет жестким, и максимум три региона смогут провести дистанционное электронное голосование. Те, кто действительно готов».

Элла Памфилова напомнила, что в период проведения общероссийского голосования будет широко применяться также механизм «Мобильный избиратель».

С 5 по 21 июня можно будет подать заявление для голосования по месту нахождения через ЕПГУ, МФЦ, территориальные комиссии, а с 16 по 21 июня – прием заявлений проходит и в участковых комиссиях. При личном приеме заявлений будут соблюдаться все меры санитарной безопасности».

Глава ЦИК России напомнила, что голосование также будет проводиться и за пределами Российской Федерации.

«Будут работать наблюдатели, они будут обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. Надеюсь, наблюдателей хватит на все 7 дней работы комиссий», – выразила надежду Элла Памфилова.

ЦИК России намерена организовать тотальное тестирование на наличие коронавирусной инфекции всех организаторов голосования на всех этапах подготовки и проведения голосования.

«Я призываю коллег внимательно изучить резерв состава комиссий, если вдруг кто-то заболеет. Чтобы не было дефицита кадров в этот важный период», – подчеркнула Элла Памфилова.

«Кроме того, в период работы необходимо избежать одномоментного скопления людей и обеспечить санитарное дистанцирование. Все подсказки и механизмы поведения на участке гражданину должны быть очевидны и понятны», – отметила она.

Элла Памфилова подчеркнула, что при разработке порядка голосования были проанализированы все вызовы и требования, диктуемые текущей ситуацией в стране. При наличии замечаний со стороны политических партий, экспертов или общественности ЦИК не исключает, что возможны корректировки предполагаемых алгоритмов и действий – порядок может быть доработан. «Главное – сделать процесс голосования удобным и безопасным», – подытожила глава Комиссии.

По завершении выступления были продемонстрированы информационно-разъяснительные ролики по предстоящему голосованию, после чего в атриуме ЦИК России глава Комиссии Элла Памфилова и сотрудники Аппарата ЦИК России провели наглядную демонстрацию некоторых аспектов нового порядка общероссийского голосования, после чего Председатель Центризбиркома ответила на вопросы журналистов.

Источник: cikrf.ru