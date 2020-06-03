Украл вездеход супервор в Бердске. В 29 кражах за полгода и уничтожении имущества обвиняют арестованного

Степан Зыков в основном проникал в строящиеся дома, дачи и гаражи, где похищал электроинструменты, телевизоры и деньги. Иногда ему приходилось взламывать пластиковые окна.

Судья Татьяна Васюхневич ведет дело Степана Зыкова, подозреваемого в многочисленных кражах

В Бердском городском суде сегодня, 3 июня, началось рассмотрение уголовного дела в отношении Степана Зыкова. Его обвиняют в многочисленных кражах и повреждении чужого имущества.

В конце марта 2020 года суд определил подсудимому меру пресечения — отправил в СИЗО на два месяца. Процесс должны были начать 19 мая, но, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», в тот день арестованного не привезли в бердский суд. Возможно, из-за ограничений в связи с коронавирусом.

Всего ему инкриминируют 29 преступных эпизодов. Это незаконное проникновение в жилище с причинением значительного ущерба (ст. 167 ч. 1 УК РФ) и кража (ст. 158 ч. 3 п. а и ст. 158 ч. 2 п. в, б).

— Он незаконно проникал в дачи, гаражи, строящиеся дома, квартиры. В основном он похищал электроинструменты из строящихся домов, телевизоры, денежные средства. В одном случае даже украл вездеход из ограды дома. Попадал он в жилища через пластиковое окно, выламывая его. Потерпевшим пришлось менять окно, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

Орудовал предполагаемый вор в период с июля по декабрь 2019 года. Но все-таки попался.

Каждый эпизод судья Татьяна Васюхневич будет рассматривать отдельно — что и как украл, каков ущерб. Приговор включит в себя все доказанные преступления.

справка

УК РФ Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества

1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, —

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

УК РФ Статья 158. Кража

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, —

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Кража, совершенная:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;

в) с причинением значительного ущерба гражданину;

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Кража, совершенная:

а) с незаконным проникновением в жилище;

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода;

в) в крупном размере;

г) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса), —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.